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Швеция предупреждает, что атака на Готланд будет дорого стоить

Политика

Премьер посетил остров, чтобы продемонстрировать серьезные намерения и решимость Швеции

Вид Готланда из космоса
Иллюстрация: NASA
Вид Готланда из космоса

Стокгольм, 21 апреля 2017, 17:00 — REGNUM  Потенциальные агрессоры должны знать, что атака на остров Готланд будет очень дорого стоить. Правительство Швеции подтверждает свои намерения оборонять свой остров в Балтийском море, а также обеспечить полную безопасность всего королевства. Об этом, как сообщает шведский национальный транслятор Sverigesradio, заявил премьер-министр страны Стефан Лёвен во время визита на Готланд.

«Мы полны решимости защищать шведскую территорию, защищать Готланд и демонстрировать нашу способность сделать это», — заявил премьер-министр изданию. «Нам важно продемонстрировать наши возможности и показать потенциальным агрессорам, что (атака) окажется очень дорогостоящей», — добавил Стефан Лёвен.

Во время визита премьер пообщался с пилотами двух истребителей Gripen, которые сопровождали его самолет во время полета на остров. Он также осмотрел кабину пилота одного из истребителей и позже попробовал управлять танком.

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Напомним, согласно позиции Стокгольма, Готланд для Швеции — стратегический остров, который в случае конфликта может быть первым атакован и аннексирован. Правительство страны запустило программу по созданию системы защиты Готланда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принято решение восстановить на острове систему береговой противокорабельной защиты, которая была расформирована 16 лет назад.

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На острове расположены два порта — Карлсхамн и Слите, — которые должны будут использоваться при строительстве газопровода Nord Stream-2. Противники проекта призывали запретить прокладку трубы из России в Германию через эти порты, так как во время строительства российские агенты, например, смогут проникнуть и захватить стратегические объекты.

Посольство России в Швеции неоднократно заявляло, что у России нет планов нападать на Карлсхамн, Слите, Готланд и Швецию в целом. «Мы уважаем целостность Швеции, и у нас нет планов каким-либо образом вторгаться в Швецию, поэтому шведское население может спать спокойно», — заверяет посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев.

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