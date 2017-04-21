Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки

Абакан, , 16:59 — REGNUM

В Хакасии новое развитие получила ситуация, связанная с голодовкой строителей, возводивших дома для местных погорельцев, и не получивших вовремя заработную плату. Сегодня агентство «Хакасия» распространило информацию о том, что уполномоченный по правам человека Александр Чистотин направил в республиканское МВД заявление с просьбой провести проверку в отношении организаторов акции Евгения Салтынюка и Натальи Добровольской.

Как говорится в документе, фотокопии которого распространены в СМИ, омбудсмен жалуется, что участники акции протеста «парализуют работу» органов государственной власти, а целью что целью организаторов акции протеста является «вымогательство денежных средств и шантаж органов государственной власти Республики Хакасия, дестабилизация их работы, создание негативного мнения о субъекте на федеральном уровне путем вброса искаженной информации в СМИ о якобы бездействии правительства и общественных организаций республики в решении вопросов граждан».

По мнению уполномоченного, «авантюрные, противоправные действия» организаторов голодовки «нарушают конституционные права других людей, незаконно подвергают опасности их жизни и здоровье».

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В аппарате уполномоченного, куда корреспонденты издания обратились за комментарием, «явно были в шоке, что документ оказался в открытом доступе» и в телефонном режиме отказались комментировать ситуацию, потребовав официальный письменный запрос.

Тем временем четверо участников «президентской стройки» Наталья Добровольская, Светлана Уткина, Сергей Трушин и Денис Жежель голодают уже 16-й день. Накануне в больницу на машине скорой помощи был доставлен Максим Леканцев, где находится до сих пор.

«Тот, кто должен бороться за права граждан, написал заявление главе МВД по РХ Илье Ольховскому на тех, кто как раз и пытается отстаивать свои права. Пусть и радикальными методами, но все же. Было ли что-то подобное в стране, неизвестно. Однако для Хакасии этот случай явно беспрецедентный», — резюмирует издание. «Чистотин, видимо, этого не понимает. Уполномоченный по правам человека все свои силы бросил на защиту правительства Хакасии, дабы бессовестные голодающие строители не смели парализовывать работу чинуш. Омоновец в отставке вновь встал защищать рубежи Родины. Только теперь это уже не Чечня, а пороги Минстроя. И не с автоматом в руках, а с глаголом на устах», — также пишет агентство, сообщая о том, что в хакасском МВД началась служебная проверка по факту утечки обращения омбудсмена в СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, участники стройки для погорельцев, лишившихся жилья в апреле 2015 года в результате природных пожаров, приступили к голодовке 5 апреля 2017 года. По их словам, зарплаты полностью им так и не выплатили. Изначально они планировали устроить голодовку в палатках, установленных около здания правительства Хакасии, однако власти региона не согласовали акцию протеста. Строители вынуждены были приступить к голодовке в съемной квартире в Абакане. Изначально они отказались лишь от пищи. По информации Салтынюка, только ему одному двое субподрядчиков должны порядка 400 тысяч рублей.

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Напомним, в апреле 2015 года в Хакасии в результате природных пожаров, перекинувшихся на населенные пункты, без жилья остались 6,5 тыс. человек. 32 человека погибли, региону был нанесен огромный ущерб. После этого в Хакасии началась масштабная стройка жилья для погорельцев. Для тех, кто лишился жилья, построили порядка 1,2 тыс. домов.