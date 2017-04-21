Председатель правления АЮР вошел в комиссию по законопроектной деятельности

Москва, , 16:51 — REGNUM Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев вошел в правительственную комиссию по законопроектной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля, соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Комиссия по законопроектной деятельности образована для обеспечения законопроектной деятельности правительства РФ и его взаимодействия с палатами Федерального Собрания РФ — Совфедом и Госдумой.

В состав комиссии входят члены правительства, а также иные лица. Комиссию, как правило, возглавляет заместитель председателя правительства РФ. Свою деятельность комиссия осуществляет на общественных началах. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Деятельность комиссии направлена на повышение качества законопроектной работы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, формирование позиции правительства по законопроектам (законам), рассматриваемым палатами Федерального Собрания. Также целью работы комиссии является организация взаимодействия в законодательном процессе правительства с другими субъектами права законодательной инициативы, а также обеспечение их участия в работе по формированию планов и программ законопроектной деятельности правительства РФ.