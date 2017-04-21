Финляндия: беженцы принимают христианство, чтобы остаться в стране

Хельсинки, , 16:45 — REGNUM

Административные суды Финляндии переполнены апелляционными жалобами, которые касаются решений Иммиграционной службы страны. На данный момент рассмотрения административного суда ожидают свыше 8 тысяч жалоб. Об этом сообщает финское издание YLE сегодня, 21 апреля.

Решения миграционных властей страны стали отправлять на пересмотр в связи с тем, что беженцы все чаще предоставляют доказательства своего права оставаться в Финляндии. Причиной пересмотра отказа чаще всего становится то, что беженец обратился в христианство.

«Иногда они (беженцы — прим. ИА REGNUM ) приносят доказательства того, что их крестили, или что они активно участвовали в деятельности прихода», — говорит директор отдела по вопросам просителей убежища финской Иммиграционной службы Тирса Форсселл.

В 2016 году в Административный суд Хельсинки поступило свыше 10 тысяч апелляционных жалоб. В 2016 году суд оставил в силе 76% от общего числа решений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев. Граждане Ирака, Афганистана и Сирии по-прежнему остаются самыми многочисленными группами беженцев. В 2016 году

Миграционная служба Финляндии Migri рассмотрела в общей сложности 28 тыс. заявлений о предоставлении убежища, из них 51% получили отказ. В 2016 году на родину были депортированы 6,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель 2015 года.

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