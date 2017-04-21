Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:08:25 МСК

Финляндия: беженцы принимают христианство, чтобы остаться в стране

Политика

В 2016 году миграционные власти страны рассмотрели в общей сложности 28 тыс. заявлений о предоставлении убежища

Хельсинки, 21 апреля 2017, 16:45 — REGNUM  

Административные суды Финляндии переполнены апелляционными жалобами, которые касаются решений Иммиграционной службы страны. На данный момент рассмотрения административного суда ожидают свыше 8 тысяч жалоб. Об этом сообщает финское издание YLE сегодня, 21 апреля.

Решения миграционных властей страны стали отправлять на пересмотр в связи с тем, что беженцы все чаще предоставляют доказательства своего права оставаться в Финляндии. Причиной пересмотра отказа чаще всего становится то, что беженец обратился в христианство.

«Иногда они (беженцы — прим. ИА REGNUM ) приносят доказательства того, что их крестили, или что они активно участвовали в деятельности прихода», — говорит директор отдела по вопросам просителей убежища финской Иммиграционной службы Тирса Форсселл.

В 2016 году в Административный суд Хельсинки поступило свыше 10 тысяч апелляционных жалоб. В 2016 году суд оставил в силе 76% от общего числа решений.

Читайте также: Финляндия: получившие отказ в убежище мигранты работают нелегально как рабы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыли свыше 38 тысяч беженцев. Граждане Ирака, Афганистана и Сирии по-прежнему остаются самыми многочисленными группами беженцев. В 2016 году

Миграционная служба Финляндии Migri рассмотрела в общей сложности 28 тыс. заявлений о предоставлении убежища, из них 51% получили отказ. В 2016 году на родину были депортированы 6,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель 2015 года.

Читайте также: Финляндия выступает за принудительную депортацию беженцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное