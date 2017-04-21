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Асад: Иордания готовится к интервенции в Сирию по указке США

Политика

Запад не оставляет надежд сокрушить Асада

Иорданские и американские военные
Иллюстрация: Army.mil
Иорданские и американские военные

Дамаск, 21 апреля 2017, 17:14 — REGNUM  Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил, что сирийская разведка располагает данными о том, что Иордания собирается направить на юг Сирии свои войска по согласованию с США. Об этом 21 апреля 2017 года сообщил телеканал RT.

Асад заявил, что иорданские войска уже готовятся пересечь южную границу Сирии и начать интервенцию.

«У нас есть такая информация, но в любом случае Иордания входила в американские планы с самого начала войны в Сирии. Нравится им это или нет, они должны подчиняться приказам американцев. Иордания в любом случае не является независимой страной, что захотят американцы, то и произойдет. Поэтому, если американцы хотят использовать северную часть Иордании против Сирии, они используют её», — сказал законный сирийский президент.

Ранее Асад заявил, что такие страны, как Турция, США, Великобритания, Франция и Саудовская Аравия прямо поддерживают террористические группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Когда вы говорите о турецком вторжении, когда, опять же, говорите об американских силах, — и это тоже вторжение, и когда вы говорите о присутствии в Сирии террористов, — это всё одно и то же. Между ними нет различий», — пояснил Асад.

Он подчеркнули, что все эти страны и террористы действуют как «один хор» и «одна армия».

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