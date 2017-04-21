В Ярославль приехал главком Росгвардии генерал Виктор Золотов

Ярославль, , 16:40 — REGNUM Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов приехал в Ярославль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Росгвардии по Ярославской области.

Генерал армии Виктор Золотов встретился с исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, которому Золотов вручил медаль «За содействие».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы оказания содействия развитию инфраструктуры Росгвардии, антитеррористической защищенности предприятий топливно-энергетического комплекса, а также меры по обеспечению безопасности граждан и совершенствованию охраны объектов культуры.

В ходе рабочей поездки генерал армии Виктор Золотов посетил Центр лицензионно-разрешительной работы и ознакомился с состоянием предоставления Росгвардией государственных услуг жителям Ярославской области. В прошедшем году в подразделения лицензионно-разрешительной работы поступило более 23-х тыс обращений, из них более 14 тысяч в электронном виде. Согласно статистическим оценкам, более 98 процентов граждан удовлетворены работой, проводимой в этой сфере.

На комплексном тактико-специальном занятии по обеспечению общественной безопасности главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации проверил подготовку сотрудников СОБРа, ОМОНа и вневедомственной охраны.

Виктор Золотов наградил подполковников Сергея Карпычева и Сергея Малания, майоров Николая Глазунова, Николая Ершова и Петра Шушунова, старшего лейтенанта Романа Корсунского ценными подарками.