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Президент Грузии принял премьер-министра Венгрии

Политика

Виктор Орбан назвал Грузию частью европейской цивилизации с высокой идентичностью

Георгий Маргвелашвили и Виктор Орбан
Иллюстрация: President.gov.ge
Георгий Маргвелашвили и Виктор Орбан

Тбилиси, 21 апреля 2017, 16:38 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который находится с официальным визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече присутствовали представители администрации президента, секретарь Совбеза Грузии и члены венгерской делегации.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Виктора Орбана за поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны обсудили вопросы интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры и предстоящий саммит НАТО.

Премьер Венгрии назвал Грузию частью европейской цивилизации, страной, имеющей высокую идентичность. Виктор Орбан выразил интерес и желание усиления и развития с Грузией сотрудничества в сферах экономики и торговли. Речь шла об углублении сотрудничества в сфере образования. Особое внимание стороны уделили экономическому потенциалу Грузии и ее роли связующего звена между Европой и Азией.

Премьер-министр Венгрии заявил на встрече о готовности поддержать на предстоящем саммите НАТО позиции Грузии, сообщил журналистам после встречи секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили.

«Орбан также заявил, что видит Грузию в едином европейском пространстве как с точки зрения безопасности, так и в качестве важнейшего торгово-геополитического партнера», — отметил Раквиашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия продолжит поддержку интеграции Грузии с ЕС

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