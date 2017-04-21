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«Министр экономики Латвии — предатель, действующий против страны»

Политика

Мэр Вентспилса прокомментировал отказ Латвии от участия в проекте «Северный поток – 2»

Рига, 21 апреля 2017, 16:31 — REGNUM  Министр экономики Латвии, призывая не допустить участия Вентспилсского порта в проекте газопровода «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), предает национальные интересы страны, заявил председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс, сообщает портал Rus.delfi.lv.

«К сожалению, получается, что Арвил Ашераденс работает не в национальных интересах Латвии, а в национальных интересах Польши, Украины, Беларуси, Словакии, Чехии и других стран. Он пытается максимально навредить стратегическому партнеру Латвии — Германии, которая является страной НАТО и сердцем Евросоюза. Nord Stream 2 — это вопрос, прямо касающийся энергобезопасности Германии, в дальнейшем планируется постройка портов на территории Великобритании, также партнера Латвии. Сумма проекта — 6 миллиардов, Латвия может заработать около 30 миллионов. Конечно, мною названные страны заботятся о своих экономических интересах. Если они заплатят нам компенсацию, то я понимаю, а просто отказываться за красивые глаза — это близоруко. Это грубое предательство национальных интересов Латвийской республики», — заявил Лембергс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии на закрытой части заседания договорилось не поддерживать участие Вентспилсского свободного порта в проекте газопровода «Северный поток — 2».

На основе заключений Министерства обороны и Министерства окружающей среды и регионального развития, в которых указано на существенные риски для национальной безопасности, а также с учетом рекомендаций органов безопасности, Кабинет министров решил не поддерживать никаких действий на территории Латвии, которые связаны с проектом «Северный поток — 2» и способствуют его реализации.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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