Заседание совета министров иностранных дел ШОС в Астане: итоги

Астана, , 16:24 — REGNUM В Астане состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран — членов ШОС. В нем принимали участие министры иностранных дел Республики Казахстан, КНР, Киргизии, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, генеральный секретарь ШОС, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Встреча стала заключительным подготовительным этапом к июньскому заседанию Совета глав государств — членов организации в Астане.

На заседании министры обсудили вопросы завершения процесса присоединения двух новых стран к ШОС в качестве членов. По мнению участников, принятие в организацию Индии и Пакистана откроет новый этап развития и многогранного сотрудничества, укрепит международное влияние и авторитет организации.

Казахстанская сторона также акцентировала внимание на необходимости усиления экономической и культурно-гуманитарных сфер сотрудничества ШОС. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что с участием представителей государств-членов ШОС состоится ряд мероприятий в рамках «ЭКСПО-2017», а также XI Неделя образования в Астане, Фестиваль искусств и Молодежный форум ШОС на тему «Развитие зеленой экономики, туризма и спорта».

Отдельно Кайрат Абдрахманов акцентировал внимание на экономической составляющей ШОС:

«Формат ШОС имеет многие возможности создания идеальных рамок для совместной кооперации и реализации общих крупных проектов. Учитывая географическую конфигурацию и численность населения, входящих в организацию стран, правильно используя рычаги, мы имеем все шансы превратиться в международную структуру с существенной экономической составляющей.

Страны ШОС обладают мощным потенциалом для формирования многостороннего формата эффективного экономического взаимодействия. К сожалению, этот потенциал практически не используется, прежде всего, в силу преобладания двустороннего формата отношений стран организации».

Также Казахстан выступил за всемерное подключение делового совета ШОС и межбанковского объединения ШОС к более широкому сотрудничеству с механизмами министерских совещаний и рабочих групп в экономических направлениях.

«Мы должны способствовать активизации взаимодействии этих двух структур организации с бизнес-сообществами и банковскими кругами не только государств-членов, но и стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Мы в Казахстане наблюдаем большой энтузиазм со стороны деловых кругов для развития сотрудничества в рамках ШОС» — сообщил Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД отметил, что открытым остается вопрос о создании банка развития и фонда развития.

«Скорейшее создание этих механизмов финансового сопровождения стало бы залогом вывода экономической составляющей организации на качественно-новый уровень», — пояснил он.

Также Казахстан придает большое значение увеличению объема взаимной торговли между странами организации.

«Этому могло бы способствовать создание зоны свободной торговли ШОС, если не силами всех государств-членов, то хотя бы усилиями нескольких заинтересованных государств-членов и стран-наблюдателей ШОС на начальном этапе», — резюмировал Кайрат Абдрахманов.

В ходе заседания совета участники также обсудили меры по укреплению региональной безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с наркотрафиком в рамках антинаркотической стратегии стран ШОС на 2017−2022 годы, перспективы развития сотрудничества в рамках предстоящего расширения ШОС.

Главы внешнеполитических ведомств приняли решение о проекте повестки дня заседаний Совета глав государств-членов в узком и расширенном форматах. Согласован проект Астанинской декларации ШОС. Также подписано решение о проекте Перечня документов, вносимых на подписание по итогам заседания Совета глав государств и другие.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по итогам заседания отметил, что Иран теперь полностью соответствует критериям членства в ШОС.

«Следующий на очереди (на членство в ШОС) ‑ и об этом многие сегодня говорили — Иран, который уже решил вопросы, связанные с санкциями по линии Совета Безопасности ООН, — сказал министр иностранных дел России. — Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС. Рассчитываем, что в Астане в июне главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена запустить».

Из других документов, которые рассматривали главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества в ходе заседания, Сергей Лавров выделил проект конвенции о противодействии экстремизму.

«Это очень важный, новаторский документ, который впервые в международно-правовом ключе формирует задачи по противодействию экстремистской идеологии, экстремизму как явлению, которое подрывает стабильность государств, — сказал он. — Рассчитываем, что и эта конвенция будет также одобрена главами наших стран».

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После завершения заседания совета была проведена встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он отметил важность встречи министров иностранных дел стран-участниц ШОС накануне саммита организации в Астане.

«Председательствуя в ШОС, мы придаем большое значение предстоящему саммиту в июне этого года. Наше председательство в организации проходит на фоне сложных процессов в регионе и мире», — сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил ряд вопросов, которые стоят на повестке дня ШОС. Среди них: активизация работы по утверждению Концепции сотрудничества организации в области охраны окружающей среды, подписание Конвенции ШОС по противодействию экстремизму и принятие заявления по этому вопросу, а также Антинаркотическая Стратегия государств-членов организации.

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