В Эстонии датских солдат ждут российские женщины-ловушки — разведка Дании

Копенгаген, , 16:24 — REGNUM Российские и пророссийские агенты будут использовать все возможные средства, чтобы дискредитировать деятельность военнослужащих сил НАТО, которые будут размещены в Эстонии. Как сообщает сегодня, 21 апреля, газета The Copenhagen Post, такие выводы содержатся в отчете по оценке рисков, который Датская служба военной разведки представила парламенту.

Отчет стал частью нормативной базы, необходимой для командировки датских военных за рубеж. Согласно заключению спецслужб, есть высокая вероятность того, что датских солдат будут домогаться или запугивать. В качестве инструмента дискредитации российская сторона, по мнению датской разведки, может использовать «женщин-ловушек».

Кроме того, разведка предупреждает, что датским солдатам не стоит посещать сомнительные бары, они должны оставаться бдительными, когда будут проводить свободное время в Таллине или Тарту.

Как заявил министр обороны Клаус Хьерт Фредериксен, который накануне принял участие в официальной церемонии по случаю начала миссии НАТО в Прибалтике, предостережения службы разведки небезосновательны: «Солдаты будут подвергнуты провокациям и попыткам дискредитации. Оборонное ведомство работает над тем, как решить эту проблему».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года Дания направит в Эстонию 200 военнослужащих. Они присоединятся к контингенту из Великобритании и Франции. Всего батальон НАТО в Эстонии будет насчитывать 1000 человек. Решение о размещении батальонов НАТО на восточном фланге альянса было принято на саммите в Варшаве в июле 2016 года. Боевая группировка в регионе Прибалтики и Польши будет насчитывать порядка 5000 военных, их разместят на постоянной основе.

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