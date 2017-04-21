Конституционная комиссия не учла предложения народного защитника Грузии

Тбилиси, , 16:27 — REGNUM Народный защитник Грузии Уча Нануашвили выражает сожаление в связи с тем, что государственная конституционная комиссия не учла целый ряд высказанных им в отношении проекта новой Конституции замечаний и рекомендаций.

По информации Нануашвили, он предлагал создать специальный орган государственного надзора для осуществления эффективной защиты права граждан на труд. С целью превенции фактов пыток и ненадлежащего обращения со стороны правоохранительных органов народный защитник также рекомендовал создать специальную структуру — независимый следственный механизм.

Кроме этих предложений, комиссия не учла и инициативу расширения полномочий конституционного суда, которая предусматривала осуществление конституционного контроля с целью определения конституционности отдельных индивидуальных правовых актов и вступивших в законную силу решений общих судов.

Негативно оценивает Нануашвили и запись в проекте Конституции о недопустимости повторного избрания одного и того же лица на должность народного защитника. По его информации, такого ограничения нет в большинстве стран Европы, где народный защитник избирается сроком на 5 и более лет. К тому же, за 20 лет истории офиса народного защитника Грузии не было ни одного факта повторного избрания на эту должность одного и того же человека.

Проект Конституции предусматривает техническое изменение, точнее переименование народного защитника в омбудсмена, что также вызывает протест у Нануашвили. Он пояснил, что введение иностранного термина будет проявлением неуважения к государственному грузинскому языку. Кроме того, переименование будет связано с определенными финансовыми расходами и иными проблемами для аппарата народного защитника.

Негативно оценивает народный защитник и форсированный режим работы конституционной комиссии, которая уже подводит итоги и готова представить законопроект парламенту. По мнению Учи Нануашвили, такой режим не дает возможности всем заинтересованным сторонам для полноценного участия в работе комиссии.

Напомним, что к концу работы государственной конституционной комиссии ее состав покинули все представители оппозиционных партий. Оппозиция заявила, что правящая партия составила проект Конституции, подогнанный под ее собственные интересы и интересы ее лидеров, и отказалась от дальнейшего участия в работе комиссии.