Финляндия: Великобритания покажет всем, как делать не надо

Хельсинки, , 16:14 — REGNUM На примере Великобритании остальные страны-члены Европейского союза поймут, насколько мучительной является процедура выхода из состава интеграционного объединения. Brexit отпугнет другие страны ЕС от выбора подобного пути. Об этом заявил министр финансов Петтери Орпо в интервью агентству Bloomberg.

«Этот развод после 40 лет брака неизбежно будет настолько болезненным, что никто не захочет почувствовать его на себе», — убеждён Орпо. По его словам, Brexit станет прецедентом, которому никто не захочет следовать.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что в связи с Brexit ЕС предстоит решить две главные проблемы: «Во-первых, это европейцы, проживающие в Великобритании, и британские граждане, живущие в странах ЕС». Вторым важным вопросом премьер-министр Финляндии назвал бюджет ЕС.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из ЕС. Переговоры о его условиях продлятся между Брюсселем и Лондоном по меньшей мере два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью газете The Guardian заявил, что после парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 8 июня, не исключен пересмотр итогов референдума о выходе страны из ЕС. По его словам, процесс Brexit, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, можно остановить в любой момент. И если новое правительство будет иметь другой взгляд на Brexit, процедура его остановки будет «очень простой».

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