Пятница, 21 Апреля 2017 года
21:08:30 МСК

Финляндия: Великобритания покажет всем, как делать не надо

Политика

Процедура выхода Великобритании из ЕС станет настолько мучительной в экономическом плане, что никто из стран-членов объединения не захочет её повторить, убеждён министр финансов Финляндии

Хельсинки, 21 апреля 2017, 16:14 — REGNUM  На примере Великобритании остальные страны-члены Европейского союза поймут, насколько мучительной является процедура выхода из состава интеграционного объединения. Brexit отпугнет другие страны ЕС от выбора подобного пути. Об этом заявил министр финансов Петтери Орпо в интервью агентству Bloomberg.

«Этот развод после 40 лет брака неизбежно будет настолько болезненным, что никто не захочет почувствовать его на себе», — убеждён Орпо. По его словам, Brexit станет прецедентом, которому никто не захочет следовать.

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что в связи с Brexit ЕС предстоит решить две главные проблемы: «Во-первых, это европейцы, проживающие в Великобритании, и британские граждане, живущие в странах ЕС». Вторым важным вопросом премьер-министр Финляндии назвал бюджет ЕС.

29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из ЕС. Переговоры о его условиях продлятся между Брюсселем и Лондоном по меньшей мере два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля председатель Европарламента Антонио Таяни в интервью газете The Guardian заявил, что после парламентских выборов в Великобритании, запланированных на 8 июня, не исключен пересмотр итогов референдума о выходе страны из ЕС. По его словам, процесс Brexit, запущенный в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, можно остановить в любой момент. И если новое правительство будет иметь другой взгляд на Brexit, процедура его остановки будет «очень простой».

Читайте также:

В Европарламенте рассказали о шансе на отмену Brexit

Тысячи безработных и крах промысла: чем Brexit грозит соседям Британии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
Главное сегодня
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
21.04.17
В Махачкале новая улица будет названа именем Ахмата Кадырова
МахачкалаРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
21.04.17
Кандидата в президенты Киргизии обвиняют в коррупции
БишкекКиргизия Выборы президента Киргизии-2017 Политика
NB!
21.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
21.04.17
В Кизляре и Хасавюрте двоих жителей похитили люди в масках?
МахачкалаРоссия Похищения людей Происшествия
NB!
21.04.17
Хакасский омбудсмен попросил полицию «разобраться» с участниками голодовки
АбаканРоссия Скандалы с участием представителей власти Политика
NB!
21.04.17
Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда
ЧебоксарыРоссия Обеспеченность школами Общество
NB!
21.04.17
Приговор иностранцу-террористу станет основанием для лишения гражданства РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Новый законопроект: у виновных в терроризме будут отбирать гражданство РФ
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России
БрюссельБельгия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Политика
NB!
21.04.17
В Москве объявили штормовое предупреждение
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Техника
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
Напавший на приемную ФСБ в Хабаровске входил в неонацистскую группу
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
ещё главное