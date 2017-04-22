Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 16:53 — REGNUM

Депутаты от ЛДПР и «Единой России» внесли в Государственную Думу законопроект, который сделает возможным перезахоронение Владимира Ильича Ленина. Подобные предложения всегда вызывали резкую реакцию общества и связаны с рядом аспектов, игнорировать которые совершенно недопустимо народным избранникам.

Главная особенность законопроекта состоит в том, что сама необходимость перезахоронения подается как установленный факт. Так ли это? Казалось бы, ответ очевиден. Многочисленные опросы показывают, что число противников перезахоронения традиционно высоко. Но главное доказательство наличия в нашем обществе очень крупной группы граждан, категорически не принимающих эту идею, является само наличие острой дискуссии вокруг подобных предложений.

Желание некоторых депутатов зафиксировать статус кво, возникший после постигшего нашу страну лихолетья, не может быть воспринято обществом как позитивный сигнал. Наследие перестройки, которое отбросило государство и общество в технологическом и социальном смысле, это не то, что должно быть зафиксировано, а то, что необходимо преодолеть.

Еще одна особенность законопроекта состоит в том, что он не устанавливает конкретные сроки перезахоронения: это для вида позволяет учесть различные факторы, например, готовность общества. Пик этой готовности пришелся на времена перестройки и последовавшие за ней несколько лет. Поэтому мнение, высказываемое некоторыми представителями Русской Православной Церкви, что страна опоздала с захоронением на четверть века, содержит рациональное зерно.

Отсюда вопрос — что нужно сделать, чтобы вернуть общество в состояние той «готовности»? Включить перестроечное безумие? Поставить страну в положение, угрожающее скатиться в очередной развал, уже окончательный? Желание гробокопателей протащить свой замысел любыми путями — понятно, но привести общество ради этого в соответствующую «готовность» — игра на ставках, превышающих выигрыш. Да и ведь и выигрыш-то сомнительный, среди очень узкой части и так своего электората.

Если же и на это есть внутреннее согласие, то инициаторы рискуют внести свою лепту в дестабилизацию обстановки в стране. За последнее время Россия пережила ряд тревожных событий, и всякий раз поднимались голоса в пользу народного единства и необходимости всеми силами сохранять стабильность государства и солидарность его граждан, избегая раскола в обществе.

То, что Россия сейчас прилагает усилия к своему становлению, а точнее, восстановлению, выглядит безусловным, и не следует заниматься попытками отбрасывать ее в недавнее мрачное прошлое. То есть в те времена, когда страна позорно капитулировала в холодной войне. А угроза повторения такой войны возрастает сейчас с каждым днем. В связи с этим хотелось бы напомнить слова Владимира Путина, отмечавшего, что вопрос о теле Ленина должен решаться аккуратно, без шагов, которые разделяют наше общество. Может ли ультимативное решение о необходимости перезахоронения, принятое в одностороннем порядке, считаться соответствующим этой позиции народного лидера?

Взвешенную оценку по этому вопросу высказывают эксперты, утверждающие, что Ленин — великий деятель мировой истории и народ, в котором появился такой человек, имеет все основания им гордиться. Отмечается и стремление спекулировать на православном каноне, который якобы нарушает само наличие мавзолея с не захороненным человеком. Стоит напомнить, что Ленин похоронен в склепе, а это является формой погребения, не нарушающей общечеловеческие традиции.

Очень хорошо, что Церковь имеет позицию по общественным и политическим вопросам. Вместе с тем хорошо известна ненависть, которую часть граждан, именующих себя православными христианами, питает к советскому периоду нашей истории. Не будем говорить о том, что само выстраивание своей идентичности не на любви, а на ненависти, лишает человека права считаться последователем Христа, — в этом случае он больше походит на религиозного экстремиста. Важно другое. Сейчас очень много говорится о примирении, которое призвано снять конфликт между «красной» и «белой» частями общества. Подобное примирение пока что выглядит слабо реализуемой затеей, потому что обе стороны не демонстрируют желания побрататься, — но поддерживать нейтралитет было бы уже хорошей практикой. Тем важнее иметь в виду, что подобный нейтралитет может быть взорван потаканием фанатикам той или иной идеи. Не провокация ли это, пусть даже и ненамеренная?

При таком раскладе проще сразу заменить память коммунистической эпохи прославлением перебежчиков, связавшихся с ненавистниками России. Ведь свято место пусто не бывает, и, атакуя советское, особо активные десоветизаторы протаскивают на его место коллаборационистов. Эта закономерность подтверждалась за последние четверть века неоднократно. Краснов, Шкуро, Маннергейм — список предателей, которых пытались и пытаются героизировать, можно продолжить.

Идейная подоплека захоронения выглядит крайне сомнительной. И тем понятней, почему разбираться с Лениным начали тогда, когда рушились все завоевания, облегчавшие жизнь простого народа. Обратите внимание на это слово — простого, а не маленьких привилегированных групп. Сейчас, когда перед страной стоят задачи восстановления порушенной социальной справедливости, борьбы с темным наследием перестройки, преодоления бедности, казнокрадства, дикого имущественного расслоения общества, — кажется невероятным цинизмом поругание памяти человека, заложившего основы общества социальной справедливости. А ведь эти основы были восприняты во всем мире. Идейная база американской или европейской социальной поддержки — это во многом восприятие воплощенных намерений русских большевиков: доступное медицинское обслуживание, бесплатное образование, всеобщее избирательное право, права женщин и многое другое.

То, что вынос Ленина с Красной площади придаст общественным болезням статус нормального состояния, возможно, и не учитывают господа либеральные демократы. А ведь взгляни они на дело под таким углом ‑ и им многое бы стало ясно. И реакция большей части народа. И протест молодежи — не глубоких стариков, смерти которых ждут гробокопатели, чтобы сделать свое дело, — а именно молодежи, обладающей достаточным здравым смыслом, чтобы оценить подоплеку этой затеи. Так на что же делается ставка?

Читайте ранее в этом сюжете: Ленин — «не реликвия»: опрос