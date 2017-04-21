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Премьеры Грузии и Венгрии обсудили действия России

Политика

Георгий Квирикашвили расценил выборы в Абхазии и Южной Осетии и референдум о переименовании Южной Осетии как попытку легитимации «оккупации»

Тбилиси, 21 апреля 2017, 15:14 — REGNUM  Премьер-министры Грузии и Венгрии в числе других вопросов обсудили на встрече в Тбилиси и действия России, направленные на «аннексию оккупированных территорий Грузии». Об этом на пресс-конференции в администрации правительства Грузии 21 апреля заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили.

«Мы подчеркнули незаконность проведенных в оккупированном Абхазском регионе 12 марта выборов, состоявшихся в оккупированном Цхинвальском регионе 9 апреля выборов и референдума о переименовании региона, что представляет собой попытку узаконивания не одной волны этнической чистки и протекающего на местах процесса оккупации», — заявил Георгий Квирикашвили.

По его словам, эти события подтверждают необходимость допуска на территории Абхазии и Южной Осетии международных механизмов, в том числе Миссии наблюдателей Евросоюза, а также выполнения всех условий соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Грузии продолжает твердо поддерживать мирный путь урегулирования конфликта», — заверил Георгий Квирикашвили. Он выразил Венгрии благодарность за участие в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном прибыла в Тбилиси с официальным визитом 20 апреля вечером.

Читайте ранее в этом сюжете: Виктор Орбан: Экономические отношения с Грузией нужно усилить

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