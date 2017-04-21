Песков: Присутствие государства в экономике помогло справиться с кризисом

Москва, , 15:09 — REGNUM

Присутствие государства в российской экономике в период мирового кризиса 2008 года являлось необходимым условием, и это принимается во внимание, сообщил журналистам сегодня, 21 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было необходимо для спасения и банковской системы, и предприятий добывающей отрасли, и в других отраслях», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что благодаря государственному участию в экономике обвала рынка удалось избежать, кризис не так сильно ударил по экономике страны, как это могло бы быть.

«Поэтому все эти тенденции абсолютно понятны. И, конечно, они принимаются во внимание», — сказал Песков.

Песков отметил, что и в других странах государство участвовало в экономических процессах в кризис.

Напомним, мировой финансовый кризис, начавшийся в США, разразился в 2008 году. Кризис 2008 года был запущен ипотечным кризисом в США 2007 года.

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