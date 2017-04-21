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Асад: Боевики уничтожили более 50% средств ПВО Сирии

Политика

«Русские через их поддержку сирийской армии частично компенсировали эти потери качественным вооружением и системами ПВО»

Комплекс ПВО
Иллюстрация: Mil.ru
Комплекс ПВО

Дамаск, 21 апреля 2017, 15:05 — REGNUM  Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) за время конфликта уничтожили более половины средств системы ПВО Сирии. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью РИА «Новости».

По его словам, Россия частично компенсировала потери сирийских ПВО, однако на восстановление всей системы требуется очень «много времени».

«Русские через их поддержку сирийской армии частично компенсировали эти потери качественным вооружением и системами ПВО, но этого недостаточно, когда вы говорите о всей стране», — говорит глава Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские пункты базирования в Сирии круглосуточно защищены комплексами ПВО С-400, С-300 и «Панцирь-С1».

«Боевые расчеты российских систем противовоздушной обороны в САР несут дежурство в круглосуточном режиме», — сказал тогда Конашенков.

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