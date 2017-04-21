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Мадуро предупредил лидеров FARC-EP о готовящейся над ними расправе

Политика

Президент Венесуэлы пообещал опубликовать все имеющиеся у него материалы по мирному урегулированию в Колумбии

Каракас, 21 апреля 2017, 14:59 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро 20 апреля сообщил, что, по данным разведки, в Колумбии готовится расправа над лидерами леворадикальной повстанческой группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), которая подписала мирный договор с правительством.

«Я буду публиковать все записи и секретные документы о мирном процессе, которые я имею в своем распоряжении (…) Я буду выставлять всю правду, потому что больно смотреть на то, как в Колумбии издеваются над мирным процессом и продолжают убивать крестьянских лидеров, студентов», — заявил Мадуро в эфире венесуэльского канала VTV.

Президент Венесуэлы напомнил, что мирное соглашение в Колумбии стало возможным благодаря лидеру Боливарианской революции Команданте Уго Чавесу.

Мадуро заявил, что Колумбия является несостоявшимся государством, так как «в Венесуэле пребывают 5 миллионов колумбийцев, которые бежали от безработицы, бедности, голода и насилия боевиков военизированных группировок».

Напомним, что лидеры FARC-EP потребовали от правительства выполнения гарантий безопасности в связи с убийством 16 апреля одного из повстанцев, недавно амнистированного в рамках мирных договоренностей, подписанных в ноябре 2016 года в Гаване.

Члены FARC-EP также опасаются повторения истории с леворадикальной повстанческой группировкой М19 (Движение 19 апреля), когда ее лидер Карлос Писсаро, баллотировавшийся на пост президента, был убит через несколько недель после разоружения группировки в 1990 году.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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