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Ярославский горизбирком возглавит «варяг»?

Политика

Избирательная комиссия Ярославской области утвердила состав горизбиркома

Избирательная комиссия города Ярославля
Избирательная комиссия города Ярославля

Ярославль, 21 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  21 апреля избирательная комиссия Ярославской области своим постановлением утвердила назначение 6 членов избирательной комиссии города Ярославля.

Наибольшим сюрпризом в этом документе стало назначение членом комиссии никому ранее неизвестного Сабинова Олега Вячеславовича, жителя города Твери, бывшего члена комиссии города Твери и ТИКа Рузского района Тверской области, выдвинутого «Российским Союзом молодежи»

Велика вероятность того, что именно этот человек займет пост председателя ярославской городской комиссии.

Примечательно, что задававшая на заседании областной комиссии вопросы о кандидате Сабинове Маргарита Пуговишникова («Патриоты России») так и не смогла получить внятных ответов, выходящих за рамки данных, приложенных к постановлению. В частности осталось неизветсным имеет ли Олег Сабинов хотя бы временную регистрацию на территории Ярославской области.

Также нужно отметить, что по имеющимся данным, назначение членов городской избирательной комиссии фактически носит неконкурентный характер. Как в комиссию, так и в муниципалитет города Ярославля поступило по 6 заявок при 12 вакантных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем и секретарём избирательной комиссии Ярославской области также были назначены неярославцы — Олег Захаров и Галина Бокмельдер.

Выборы депутатов муниципалитета города Ярославля, которые будет организовывать городская избирательная комиссия, состояться в единый день голосования 10 сентября 2017 года. В этот же день жители Ярославской области должны будут избрать губернатора.

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