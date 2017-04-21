Радио REGNUM: второй выпуск за 21 апреля
Радио REGNUM
Москва, 21 апреля 2017, 18:00 — REGNUM
- Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России;
- «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»;
- В связи с Лениным Володин призвал искать консенсус по истории РФ до 1917 г.;
- Госдума приняла закон об именах.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/280
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
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