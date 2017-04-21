Песков об авторах видеоролика про Навального: «Кому и для чего это нужно?»

Москва, , 14:45 — REGNUM Администрации президента РФ не причастна к появлению в интернете видеоролика, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером. Об этом, как передает «Эхо Москвы», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Администрация президента такими делами не занимается (…), ну, не совсем наша это повестка дня, — сказал представитель Кремля. — Мы не занимаемся изготовлением роликов».

Пресс-секретарь президента РФ призвал сотрудников СМИ «задаться примитивным вопросом: кому и для чего это нужно?».

Ранее в интернете появился коротки видеоролик, в котором оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с Адольфом Гитлером.

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