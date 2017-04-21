Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:18:08 МСК

Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»

Политика

Нет никакого предмета для проверки

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев

Москва, 21 апреля 2017, 14:41 — REGNUM  

Никакой проверки по поводу сообщений о том, что член Совфеда Франц Клинцевич, ссылаясь на «принятое» решение, якобы называл спикера Государственной думы Вячеслава Володина вероятным преемником президента РФ Владимира Путина, проводиться не будет, сообщил журналистам сегодня 21 апреля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Безусловно, здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет», — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, никаких кривотолков быть не должно. «Тут все предельно ясно», — сказал он.

Напомним, ранее глава общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Андрей Чепурной заявил, что Клинцевич в своем обращении якобы указал на Володина как на преемника Путина.

В ответ на это президент сказал, что только народ может определить, кто будет следующим главой государства. Для этого и проводятся выборы.

Читайте подробнее: Путин указал единственный способ назвать своего преемника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное