Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:18:22 МСК

«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»

Политика

Британское издание The Economist, разбирая итоги состоявшегося в Турции референдума, приходит к выводу, что Анкара для Европы отныне – отрезанный ломоть

Реджеп Тайип Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган

Лондон, 21 апреля 2017, 14:36 — REGNUM  «Реджеп Эрдоган получил ту власть, которую хотел — полную и неограниченную. Результаты голосования оказались спорными: несмотря на то, что в руках у действующего президента были все рычаги воздействия на массы плюс ситуация борьбы против организаторов и участников неудавшегося госпереворота, «да» на референдуме сказали всего 51,4% воспользовавшихся своим избирательным правом», — отмечает газета в редакционной статье.

«Бюллетени еще не были подсчитаны, а Эрдоган уже объявил себя победителем, поблагодарив нацию за то, что она пожелала стать единой и неделимой». Это заявление, по мнению авторов материала, выглядело предупредительным выстрелом, показывающим несогласным, кто в стране главный и что основной добродетелью турок отныне должно стать стремление подчиняться отцу нации.

«Новая Конституция приведет к радикальной перестройке государства, которое, благодаря предыдущей, в 1923 году превратилось из имперской исламской власти в светскую республику под руководством Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции, — считает издание. — Формально после выборов 2019 года Турция останется республикой, фактически в стране будет несколько иная форма правления: Эрдоган будет назначать старших должностных лиц, судей, членов правительства, при этом функции расширенного и очень ослабленного парламента по надзору за соблюдением президентом Конституции, станут чисто зрительскими. Возможности реально возразить первому лицу государства, поправить его, ограничить власть у парламента не будет».

Главная оппозиционная организация — Республиканская народная партия — уже потребовала аннулировать результаты референдума на основании имеющихся у нее данных о подтасовках голосов. Наблюдатели ОБСЕ высказались, что «избирателям не была предоставлена беспристрастная информация об основных аспектах реформы Конституции, за или против которых им предстояло голосовать. Ограничения свободы, установленные в стране после попытки госпереворота, отрицательно сказались на мнении электората».

«Апелляция оппозиции 19 апреля была отклонена. Шансов на то, что пересчет голосов состоится, практически нет. Страна по итогам референдума станет поляризованной еще сильнее, чем раньше. Эрдоган может превратиться в самого неприступного лидера Турции после Ататюрка, хотя проблема легитимности будет постоянно витать над его голосовой, — подчеркивается в статье.

Впрочем, его это нисколько не заботит: «Нас не волнует мнение условного Ганса или условного Джорджа, — сказал он, демонстрируя лидерам других стран свое отношение к их взглядам на события в его стране. — Решение людей состоялось. Они сказали «да», — цитируют турецкого лидера авторы.

Реакция международной общественности на удар Эрдогана кулаком по столу оказалась приглушенной.

«Кроме Дональда Трампа турецкого лидера поздравили с успехом руководители России, Судана, Венгрии и Джибути. Великобритания, Германия и ЕС в целом призвали к диалогу и беспристрастному расследованию итогов референдума. Эрдоган не проявил заинтересованности в восстановлении мостов с Европой, заявив в день голосования о своих намерениях возродить в стране институт смертной казни, что заведомо обрекает Турцию на непринятие в члены Евросоюза, переговоры с которым и без того находятся в коматозном состоянии», — резюмирует The Economist.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Турции
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное