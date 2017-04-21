«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»

Лондон, , 14:36 — REGNUM «Реджеп Эрдоган получил ту власть, которую хотел — полную и неограниченную. Результаты голосования оказались спорными: несмотря на то, что в руках у действующего президента были все рычаги воздействия на массы плюс ситуация борьбы против организаторов и участников неудавшегося госпереворота, «да» на референдуме сказали всего 51,4% воспользовавшихся своим избирательным правом», — отмечает газета в редакционной статье.

«Бюллетени еще не были подсчитаны, а Эрдоган уже объявил себя победителем, поблагодарив нацию за то, что она пожелала стать единой и неделимой». Это заявление, по мнению авторов материала, выглядело предупредительным выстрелом, показывающим несогласным, кто в стране главный и что основной добродетелью турок отныне должно стать стремление подчиняться отцу нации.

«Новая Конституция приведет к радикальной перестройке государства, которое, благодаря предыдущей, в 1923 году превратилось из имперской исламской власти в светскую республику под руководством Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции, — считает издание. — Формально после выборов 2019 года Турция останется республикой, фактически в стране будет несколько иная форма правления: Эрдоган будет назначать старших должностных лиц, судей, членов правительства, при этом функции расширенного и очень ослабленного парламента по надзору за соблюдением президентом Конституции, станут чисто зрительскими. Возможности реально возразить первому лицу государства, поправить его, ограничить власть у парламента не будет».

Главная оппозиционная организация — Республиканская народная партия — уже потребовала аннулировать результаты референдума на основании имеющихся у нее данных о подтасовках голосов. Наблюдатели ОБСЕ высказались, что «избирателям не была предоставлена беспристрастная информация об основных аспектах реформы Конституции, за или против которых им предстояло голосовать. Ограничения свободы, установленные в стране после попытки госпереворота, отрицательно сказались на мнении электората».

«Апелляция оппозиции 19 апреля была отклонена. Шансов на то, что пересчет голосов состоится, практически нет. Страна по итогам референдума станет поляризованной еще сильнее, чем раньше. Эрдоган может превратиться в самого неприступного лидера Турции после Ататюрка, хотя проблема легитимности будет постоянно витать над его голосовой, — подчеркивается в статье.

Впрочем, его это нисколько не заботит: «Нас не волнует мнение условного Ганса или условного Джорджа, — сказал он, демонстрируя лидерам других стран свое отношение к их взглядам на события в его стране. — Решение людей состоялось. Они сказали «да», — цитируют турецкого лидера авторы.

Реакция международной общественности на удар Эрдогана кулаком по столу оказалась приглушенной.

«Кроме Дональда Трампа турецкого лидера поздравили с успехом руководители России, Судана, Венгрии и Джибути. Великобритания, Германия и ЕС в целом призвали к диалогу и беспристрастному расследованию итогов референдума. Эрдоган не проявил заинтересованности в восстановлении мостов с Европой, заявив в день голосования о своих намерениях возродить в стране институт смертной казни, что заведомо обрекает Турцию на непринятие в члены Евросоюза, переговоры с которым и без того находятся в коматозном состоянии», — резюмирует The Economist.