Полтавченко попросил Минтранс оставить в покое реки и каналы Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в письме на имя главы Министерства транспорта РФ Максима Соколова попросил не закрывать целиком более чем на месяц всю водную акваторию города на Неве из-за проведения матчей Кубка конфедераций. О письме градоначальника министру сообщило сегодня издание «Фонтанка».

Как отмечается, Полтавченко попросил уменьшить срок действия ограничения, которое предполагается ввести на срок с 1 июня по 4 июля, а также конкретизировать «запретную зону», чтобы не останавливать всё судоходство на реках и каналах Петербурга.

Губернатор сообщил министру транспорта, что от запрета судоходства пострадают не только речные судоходные компании, но и морские порты, включая Большой порт Санкт-Петербурга.

«По мнению губернатора, решение Минтранса может нанести существенный удар по туристической отрасли региона, а также по экономике портовых предприятий», — цитирует источник слова пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова.

Кроме того, Георгий Полтавченко напомнил Максиму Соколову о том, что в июне в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса», действие которого разворачивается как раз в акватории Невы. Этот праздник в 2016 году признан лучшим городским событием Европы.

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга уже направил в Минтранс России запрос по поводу проекта приказа, согласно которому передвижение маломерных, парусных и прогулочных судов по рекам и каналам Петербурга может быть закрыто на период проведения Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля 2017 года.

Финансовые потери города от закрытия перевозок в комитете по развитию туризма оценивают в 5−10 млрд рублей. «Это не только прямые бюджетные потери, но и ущерб для отрасли от возможного закрытия судоходных компаний», — заявил в комментарии агентству глава комитета Андрей Мушкарев. По оценке Ассоциации владельцев маломерных судов Санкт-Петербурга, запрет навигации на месяц может привести к закрытию половины городских судоходных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки.

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Напомним, согласно проекту приказа Минтранса, на период проведения Кубка конфедераций FIFA устанавливаются «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Петербурга, где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Здесь будут запрещены стоянка и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

Ограничения не будут распространяться на так называемый обслуживающий флот, суда, чьи владельцы согласовали посещение объектов Кубка конфедераций с оперативным штабом по безопасности, а также суда, привлеченные к мероприятиям, связанным с проведением Кубка и обеспечению безопасности.

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