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Президент Эквадора зовет граждан на митинг в поддержку мира

Политика

Президент Рафаэль Корреа призвал «всю страну» выйти с флагами Эквадора, чтобы сказать «хватит» проигравшим выборы политическим силам

Кито, 21 апреля 2017, 14:25 — REGNUM  

Президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал эквадорцев собраться 22 апреля на севере эквадорской столицы Кито для участия в новом митинге «за мир и демократию», сообщает LaInfo.es.

«Я призываю, я прошу прийти огромное число патриотов, правых или левых, выступающих за правительство или против. Причиной этого Эквадор. Мы не можем позволить, чтобы люди с большими деньгами и нехваткой совести купили нашу демократию в угоду своим прихотям и не признали результатов честных выборов», — заявил Коррео.

«В субботу я призываю всю страну, а не только сторонников альянса PAIS, не только сторонники правительства, всю страну с флагами Эквадора на проспект Сирис, чтобы сказать «хватит», проигравшие не пройдут. Эквадор более сплочен, чем когда-либо, чтобы защитить демократию, чтобы защитить наши институты», — заявил президент.

Глава государства уточнил, что на митинге, который начнется парадом «мира и радости», также выступит избранный президент Эквадора Ленин Морено и вице-президент Хорхе Глас.

Напомним, что 2 апреля в Эквадоре прошли президентские выбора, в результате которых победил кандидат от левого правящего блока PAIS Ленин Морено. Однако оппозиция во главе с кандидатом от правого блока CREO Гильермо Лассо отказалась признавать результаты выборы, призывая к пересчету голосов и выходу людей на массовые акции протеста.

После того, как часть выборных актов была перепроверена дважды, один раз с помощью электронной системы и один раз вручную, подтвердив результаты выборов, оппозиция продолжает настаивать на продолжении уличных протестов.

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