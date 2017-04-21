ЕС выступил в защиту «Свидетелей Иеговы»* в России

Брюссель, , 14:21 — REGNUM Представители организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны иметь право на свободные собрания в Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном портале Европейской службы внешних дел.

«Свидетели Иеговы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и все другие религиозные группы, должны иметь возможность беспрепятственно пользоваться свободой собраний, как это гарантируется Конституцией РФ, а также международными обязательствами РФ и международными стандартами в области прав человека», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Верховный суд РФ признал международную секту «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией, ликвидировал ее и запретил ее деятельность на территории страны.

Иск о признании «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией подало Министерство юстиции РФ.

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