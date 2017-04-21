Президент Узбекистана обсудит в Китае сотрудничество в сфере торговли

Ташкент, , 14:25 — REGNUM В середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с государственным визитом Китай. Это должно открыть новую страницу в отношениях двух стран, заявил журналистам сегодня, 21 апреля первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Жавлон Вахабов.

«Предстоящий визит позволит вывести уровень всестороннего стратегического партнерства, установленного между Узбекистаном и КНР, на новые горизонты», — отметил Вахабов.

По словам дипломата, «главный вопрос в повестке дня — обсуждение текущего состояния двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций, по ряду вопросов в области безопасности. Будут также затронуты вопросы сотрудничества в сфере культуры и гуманитарного измерения».

В Пекине Мирзиёев примет участие в работе форума высокого уровня «Один пояс — один путь», впервые организуемого правительством Китая.

«Эта концепция, выдвинутая руководством КНР четыре года назад, именно здесь, в Средней Азии, целиком и полностью поддержана Узбекистаном», — заявил Жавлон Вахабов.

Неотъемлемой частью концепции является программа «Экономический пояс Шелкового пути», которая, по заявлению китайской стороны, охватит почти 4,5 миллиарда человек в 65 странах. При этом, Китай рассчитывает увеличить товарооборот с этими странами до 2,5 триллионов долларов.

«На что мы рассчитываем, принимая участие в этом форуме? Наша главная цель — использовать возможности, потенциал и ресурсы КНР в деле развития торговли, расширения поставок узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью в КНР и все страны, которые пролегают вдоль маршрута «Один пояс — один путь», — сообщил замминистра.

По данным МИД Узбекистана, двусторонний торговый оборот между Китаем и Узбекистаном по итогам 2016 года составил 4,25 миллиарда долларов, в том числе экспорт — 2 миллиарда долларов, импорт — 2,25 миллиарда долларов. В частности, доход Узбекистана от экспорта газа вырос более чем в полтора раза.

В республике работает 651 предприятие с участием китайского капитала (в том числе, 90 предприятий — со 100-процентными китайскими инвестициями), аккредитованы представительства 75 компаний КНР.