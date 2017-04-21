Опрос: Макрон по-прежнему во главе президентской гонки
Второе место по-прежнему занимает Марин Ле Пен
Париж, 21 апреля 2017, 14:08 — REGNUM
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон по-прежнему возглавляет опросы общественного мнения относительно предвыборных предпочтений граждан страны, сообщает Le Figaro.
Такие данные приводит Ipsos/ Sopra Steria. Так, за два дня первого тура выборов за Макрона готовы проголосовать 24% избирателей страны. За ним следует лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которой свое предпочтение готовы отдать 22% избирателей.
Позиции лидер движения «Непокорившаяся Франция» и кандидата от партии «Республиканцы» находятся на отметке 19%. При этом за выдвиженца от Социалистической партии страны Бенуа Амона готовы проголосовать лишь 7,5% граждан страны.
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