Правоохранители конфисковывают имущество экс-мэра столицы Киргизии

Бишкек, , 14:06 — REGNUM В столице Киргизии правоохранительные органы конфисковывают бизнес-центр «SapatCom», принадлежащий экс-мэру Бишкека Нариману Тюлееву. В здании находятся около 200 милиционеров и сотрудников Финансовой полиции, милицейский кордон не пускает внутрь арендаторов и работников офисов.

Прибывший на место бывший столичный градоначальник Нариман Тюлеев заявил о том, что расценивает происходящее как рейдерский захват. «В решении суда нет ни слова о конфискации. А бумага, которую мне показали судебные приставы, недействительна, поскольку датирована февралем 2015 года и срок ее действия 30 дней. Получается, Фонд госимущества незаконно переоформил здание на третьего собственника и сейчас просто нагло отбирает его», — пояснил он свою точку зрения.

Также Нариман Тюлеев высказал опасение, что могут пропасть какие-либо ценные вещи и документы, которое арендаторы и сотрудники офисов не могут забрать потому, что милиция заблокировала вход в здание. «Если нас не пустят, мы всем семейством сядем возле здания и будем голодать. Только таким образом можно добиться справедливости», — резюмировал он.

В свою очередь представители Министерства внутренних дел опровергли версию о рейдерском захвате и сообщили о том, что имущество, принадлежащее бывшему мэру Бишкека, национализировано. «Сотрудники милиции находятся в здании компании для охраны общественного порядка», — уточнили в МВД.

ИА REGNUM напоминает, что Нариман Тюлеев занимал пост мэра Бишкека в период с 17 июля 2008 по 8 апреля 2010 года (7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в ходе которой был свергнут президент Курманбек Бакиев).

23 июня 2012 года Тюлеев был арестован по обвинению в закупке партии китайских автобусов по завышенной цене и причинении государству ущерба на сумму в $1,4 млн.

29 июля 2013 Ленинский районный судом киргизстанской столицы признал его виновным и приговорил к 11 годам лишения свободы.

7 мая 2016 года он был условно-досрочно освобожден после того, как возместил государству около 60 млн сомов ($876 тыс. по курсу на эту дату).