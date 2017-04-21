Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:17:49 МСК

В Кремле назвали темы оперативного совещания Совбеза РФ

Политика

Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам

Москва, 21 апреля 2017, 14:04 — REGNUM  

Ситуацию с нападением на полицейских в Париже обсудил на оперативном совещании Совета Безопасности РФ президент Владимир Путин, сообщил журналистам сегодня, 21 апреля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам социально-экономического развития России, участники совещания осудили вчерашнее нападение на полицейских в Париже, выразили соболезнования французам в этой связи», — уточнил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, участники совещания отметили, что для борьбы с международным терроризмом необходимо сотрудничество с другими странами.

Кроме темы парижских событий и социально-экономической обстановки в России, на совещании были освещены и другие вопросы — противодействие киберпреступности, положение дел в Сирии.

Уточняется, что на совещании кроме президента РФ, главы Совета Безопасности РФ Сергея Нарышкина и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Также в обсуждении участвовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава администрации Кремля Антон Вайно.

Напомним, нападение на полицейских в Париже произошло 20 апреля. В ходе обстрела неизвестным полицейского автомобиля погиб один и ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Также злоумышленник ранил иностранную туристку.

Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте подробнее: В полицию Бельгии явился подозреваемый в причастности к стрельбе в Париже

Читайте ранее в этом сюжете: Париж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Марина ЗахароваПариж за неделю до выборов и теракта – фоторепортаж
ПарижФранция Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
В Канаде арестованы политические эмигранты из России
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Казанский банк «Спурт» приостановил операции по счетам клиентов
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«Ювенальный фашизм»: На Урале опека обманом изъяла у матери троих детей
МиассЧелябинская областьРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
ещё главное