В Кремле назвали темы оперативного совещания Совбеза РФ

Москва, , 14:04 — REGNUM

Ситуацию с нападением на полицейских в Париже обсудил на оперативном совещании Совета Безопасности РФ президент Владимир Путин, сообщил журналистам сегодня, 21 апреля, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Состоялся детальный разговор по актуальным вопросам социально-экономического развития России, участники совещания осудили вчерашнее нападение на полицейских в Париже, выразили соболезнования французам в этой связи», — уточнил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, участники совещания отметили, что для борьбы с международным терроризмом необходимо сотрудничество с другими странами.

Кроме темы парижских событий и социально-экономической обстановки в России, на совещании были освещены и другие вопросы — противодействие киберпреступности, положение дел в Сирии.

Уточняется, что на совещании кроме президента РФ, главы Совета Безопасности РФ Сергея Нарышкина и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Также в обсуждении участвовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава администрации Кремля Антон Вайно.

Напомним, нападение на полицейских в Париже произошло 20 апреля. В ходе обстрела неизвестным полицейского автомобиля погиб один и ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Также злоумышленник ранил иностранную туристку.

Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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