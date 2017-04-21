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В Ярославле уволился директор департамента архитектуры

Политика

Во второй раз за 5 лет

Игорь Лебедев
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Игорь Лебедев

Ярославль, 21 апреля 2017, 13:54 — REGNUM  Директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля Игорь Лебедев подал в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в мэрии города.

Игорь Лебедев написал заявление об отставке и был уволен на прошлой неделе, замену ему пока не нашли и на официальном сайте мэрии напротив должности директора департамента архитектуры и земельных отношений стоит прочерк. Причины отставки в мэрии не комментируют.

Игорь Лебедев занял свой пост 3 октября 2016 года. В 1986 году с отличием окончил Ярославский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Свою трудовую деятельность в отрасли архитектуры и строительства начал сразу после окончания института в 1986 году преподавателем кафедры архитектуры Ярославского политехнического института.

В органы городского самоуправления пришел работать в 1993 году в главное управление архитектуры и градостроительства мэрии города Ярославля специалистом 1 категории — инспектором инспекции государственного архитектурно-строительного надзора. В 1999 году назначен на должность заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Ярославля. В 2004 году возглавил управление архитектуры и градостроительства мэрии города Ярославля, позже переименованное в департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля, где проработал до августа 2012 года.

После избрания мэром Евгения Урлашова уволился из мэрии, занял должность руководителя департамента развития ООО Группа компаний «Ярстройзаказчик». И спустя 4 года, после назначения мэром Владимира Слепцова, снова занял должность директора департамента.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволен руководитель «Корпорации развития Ярославской области»

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