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Лукашенко готов «поспорить» с политиками ЕС о демократии

Политика

Власти Белоруссии готовы помочь европейцам стабилизировать обстановку в своих странах

Минск, 21 апреля 2017, 13:51 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов «поспорить о демократии» с политиками из государств Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает TUT. BY, сообщил сам глава страны во время послания народу Белоруссии и парламенту.

«Если вы хотите со мной поспорить о демократии, давайте открыто проведем в ваших СМИ дискуссию, — говорит президент. — Я один — вы все. И пускай ваш народ сделает вывод, прав Лукашенко или нет».

При этом Лукашенко добавил, что власти Белоруссии готовы помочь европейцам стабилизировать обстановку в своих странах.

«Мы дорого за это не попросим, — говорит белорусский лидер. — На первых порах даже платить не нужно нам. Мы это бесплатно сделаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и еврокомиссар по вопросам добрососедства и политики расширения Йоханнес Хан обсудили в Варшаве перспективы отношений между Минском и ЕС.

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