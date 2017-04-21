Порошенко прогнозирует усиление санкций в отношении РФ после суда ООН

Киев, , 14:17 — REGNUM «Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Российскую Федерацию стороной Минского процесса, а не посредником в решении конфликта в Донбассе». Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение суда ООН.

«Международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей. Это означает, что Россия является стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить. Признание этого, подчеркиваю, является не политической оценкой, а впервые прозвучала юридическая оценка, которая чрезвычайно важна для нас», — считает Порошенко.

Президент Украины заявил, что в случае, если Кремль не выполнит решение суда ООН, в отношении России будут усилены санкции. «Уникальность этой ситуации и в том, что, когда будет принято решение (Международного суда ООН), оно не требует никакого дополнительного голосования — ни Генеральной ассамблеи ООН, ни Совета безопасности ООН. Это решение прямого действия, оно должно выполняться любым государством-членом ООН, и за невыполнение указанного решения будут предусмотрены санкции, которые очень больно ударят по любому государству, которое решится игнорировать данное решение», — сказал Порошенко.

Он призвал украинскую сторону в суде сделать акцент на признании России «страной — агрессором». Порошенко напомнил, что если Международный суд признает Россию «агрессором», это создаст механизм юридической ответственности уже не для частных лиц, а для государства в целом.

Президент также отметил, что судом было принято очень важное решение по обеспечению иска в виде обязательства Российской Федерации сделать несколько шагов: начиная от восстановления функционирования Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заканчивая обеспечением права украинских граждан на изучение украинского языка в Крыму.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль напомнила, что суд удовлетворил просьбу Украины о временных мерах по иску против России за нарушение Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Суд действительно поддержал Украину и это очень важно. Особенно важно это ввиду того, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН. 12 мая мы собираемся еще раз в Гааге. Президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела», — проинформировала Зеркаль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный суд ООН признал недостаточными доказательства украинской стороны по иску о нарушении Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. «Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям», — пояснил судья Абрахам.

При этом суд ООН обязал РФ и Украину выполнять все положения минских договоренностей. «Суд хочет напомнить сторонам, что Совет безопасности в резолюции 2202 от 2015 года определил пакет мер, касающихся внедрения Минских соглашений, которые были приняты и подписаны в Минске 12 декабря 2015, что стороны должны делать все необходимое для внедрения этого пакета документов, чтобы решить конфликт в восточных регионах Украины мирным путем», — говорится в решении суда.