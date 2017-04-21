Украина укрепляет границу и возводит оборонительные рубежи в Запорожье

Киев, , 14:10 — REGNUM Украинское правительство выделило 1 млн 90 тыс. долл на завершение строительства инженерных сооружений для укрепления обороноспособности государства. Соответствующее распоряжение правительства 21 апреля опубликовали в газете «Урядовый курьер».

Отмечается, что на счета министерства обороны перечислено 29 млн 179 тыс 132 грн, чтобы Запорожская облгосадминистрация завершила строительство инженерных сооружений для увеличения обороноспособности государства. Минобороны обязуется утвердить перечень расходов с Минрегионом, Минэкономразвития и министерством финансов Украины. До 15 сентября военное ведомство отчитается о потраченных средствах.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян во время брифинга в международном аэропорту «Борисполь» заявил, что угроза с востока побуждает министерство активно интегрироваться в международную систему безопасности и усиливать защиту украинской границы.

»…в Украине происходят серьезные трансформации и реформы. Наши приоритеты соответствуют запросам современного общества: кибербезопасность, борьба с терроризмом и организованной преступностью. Мир видит в нас партнеров в этой совместной работе. Угроза с востока побуждает нас активно интегрироваться в международную систему безопасности и усиливать защиту границы», — сказал Троян, слова которого 21 апреля цитирует пресс-служба правительства Украины.

Он сообщил, что присоединение Государственной пограничной службы к базе данных Интерпола стало еще одним шагом, который приблизил Украину к единому европейскому пространству безопасности. «Украина подключилась к базе Интерпола в августе 2015 года. И за полтора года нам удалось подключить к системе все международные пункты пропуска. За это время Госпогранслужба проверила почти 3,5 тысячи срабатываний. Наиболее распространенные преступления — это мошенничество, участие в террористических группировках и незаконный оборот наркотиков», — пояснил Троян.

В то же время первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк отметил, что сотрудники ГПС активно пользуются базой данных Интерпола во время пограничного контроля. Это дает возможность сразу на границе разоблачать правонарушителей, находящихся в международном розыске за преступления, совершенные как на Украине, так и за ее пределами.

«В рамках подготовки к введению безвизового режима для Украины Госпогранслужба выполнила задачи по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола», — сказал Серватюк.

Отмечается, что всего с начала 2017 года по базе данных Интерпола пограничники зафиксировали более 1000 срабатываний, среди которых преобладали запросы в отношении лиц — 792.Также пресс-служба Кабмина проинформировала, что министерство здравоохранения совместно с Минобороны проработали проект приказа о Порядке поставок медицинского имущества Вооруженным силам Украины в мирное время. Отмечается, что теперь ВСУ «будут не только получать самые современные аптечки, но и теперь все медицинское обеспечение будет соответствовать международным стандартам».

»Отныне обеспечение медицинских подразделений ВСУ базируется на стандартах НАТО и с соблюдением практики доказательной медицины… С целью снижения коррупционных рисков и в связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие к международным стандартам были изменены все торговые названия лекарственных средств на международные непатентованные названия, обозначающие действующее вещество. Из перечня необходимого имущества исключили те лекарственные средства, которые не имеют доказательной базы, и устаревшие препараты, которые давно не используются в цивилизованных странах», — говорится в сообщении.

При этом медподразделениям ВСУ начали поставлять наркоз и обезболивающее. «Наконец в перечне появились обезболивающие и препараты для наркоза, которыми медицинские роты почти не были обеспечены и, соответственно, операции часто приходилось проводить практически без наркоза», — напомнили в Кабмине.

Напомним, в 2014 году Украина начала сооружение укреплений на участке российско-украинской границы. Проект получил название «Стена». Изначально его стоимость была на уровне 8 млрд грн (299 млн долл). Позже стоимость «Стены» уменьшили в два раза, а конечный срок строительства укреплений перенесли с 2018 года на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что для завершения реализации проекта «Стена» и введения его в эксплуатацию необходимо 3,4 млрд грн (127 млн долл).

«Для завершения инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы в рамках реализации Плана мероприятий необходимо выделить 3,4 млрд грн», — отмечается в ответе. В Госпогранслужбе уточнили, что по состоянию на 1 февраля 2017 года на строительство «Стены» потратили 600 млн грн (22 млн долл).