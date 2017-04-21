«США необходимо решить в Йемене конфликт интересов»

Вашингтон, , 13:29 — REGNUM

Для разрешения кризиса в Йемене, в котором поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы противостоят изгнанному президенту страны Мансуру Хади, пользующемуся помощью Саудовской Аравии, США должны пойти на решение более масштабной проблемы — примирения противников по ближневосточной холодной войне, пишет Мохамед Зишан для The National Interest.

Автор отмечает, что задолго до того, как администрация Трампа осуществила ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС и сбросила «наиболее смертоносную неядерную бомбу» в Афганистане, новая команда, пришедшая в Белый дом, совершила первую свою военную операцию против боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, ставшую печально известной из-за гибели военнослужащего США. За ней последовала целая серия ударов вооруженных сил США по террористам, закрепившимся в этой ближневосточной стране.

Однако неважно, является ли это военное вмешательство Вашингтона в Йемене частью более обширной политики или нет, США необходимо разрешить все более сложный конфликт интересов в этой стране, который угрожает в еще большей степени усложнить борьбу с террористическими группировками.

Истоки происходящего, отмечает автор, находятся в 2011 году, когда в Йемен пришла «Арабская весна». Вслед за «революцией» в Тунисе протестующие и оппозиционные партии потребовали ухода в отставку тогдашнего президента Йемена Али Абдалла Салех, который правил страной с момента объединения северного и южого Йемена в 1990 году. В следующем, 2012 году, Салех был вынужден отказаться от власти в пользу своего вице-президента Абд-Раббу Мансур Хади, поставленного во главе переходного правительства и начавшего национальный диалог, поддерживаемый возглавляемым Саудовской Аравией Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Однако хватка Хади за власть в стране не продлилась долго. В сентябре 2014 года новый глава государства был вынужден бежать на юг, после того как президентский дворец и столица страны Сана были захвачены шиитскими повстанцами-хуситами. Хади попытался перенести свою столицу в южный портовый город Аден, однако в начале 2015 года, он бежал в Эр-Рияд, где он находится до сих пор.

В то же самое время Салех начал оказывать все большее влияние на хуситов в Сане, корректируя их курс и помещая своих людей на места в мятежном правительстве. Тем не менее на сегодняшний день в Йемене по-прежнему нет эффективной централизованной власти. Поэтому, по всей видимости, ни у повстанцев в Сане, ни у правительства Хади в Адене нет способности контролировать всю страну.

Лежащую в основе конфликта причину можно проследить в давнем разделении государства на север и юг. Хотя страна была объединена в 1990 году, богатый природными ресурсами юг всегда с презрением относился к несправедливой, по его мнению, эксплуатации экономики правительством Салеха на севере, где находится столица Сана. И после жесткого подавления протестующих на юге страны все сильнее стали звучать призывы к отделению от лидеров в регионе.

Когда Салех был смещен со своего поста в 2012 году, старые раны должен был залечить национальный диалог. Хади был сам из южной части страны, поэтому с ним на юге связывались большие надежды. Однако, несмотря на затянувшиеся переговоры, стороны не смогли прийти к соглашению о политическом статусе юга страны. Некоторые популярные лидеры бойкотировали переговоры и стали призывать к отделению, и когда в результате диалога был согласован вариант федеральной системы, в которой у юга будет большая автономия, руководство страны не смогло выработать детали распределение власти.

Коллапс переходного правительства и захват Саны повстанцами, во все большей степени управляемыми Салехом — лишь в еще большей степени стал испытанием терпения юга. Теперь же, когда Хади оказался в Эр-Рияде, сторонники отделения, по-прежнему, играют ключевую роль в политике юга, не желая идти ни на какие компромиссы. Даже в Адене соглашение о передаче власти, кажется, потерявшим всякий смысл, поскольку там все решения принимают главы полиции и местный губернатор.

В самом сердце всего этого международное сообщество пытается спасти непоправимо поврежденное правительство Хади, несмотря на то, что по всей стране общественное мнение против него. Так, силы Саудовской Аравии осуществляют бомбардировки позиций мятежников на Севере страны, что приводит к многочисленным жертвам и разрушениям, однако не способствует укреплению переходного правительства. В рамках резолюций ООН было введено эмбарго против повстанцев-хуситов, а также были сделаны призывы о полной имплементации переходного соглашения, в рамках которого страну должен возглавить Хади.

Но Иран также, похоже, серьезно настроен не допустить, чтобы спонсируемое Эр-Риядом соглашение увидело свет. В последние месяцы Тегеран активизировал вооруженную поддержку повстанцев-хуситов, превратив Йемен в театр боевых действий в собственной холодной войне на Ближнем Востоке. С бегством Хади в изгнание и с учетом того, что его правительство не справляется с сепаратистами в Адене, кажется невероятным, что Тегеран потерпит поражение в этой битве с Саудовской Аравией.

С учетом всего этого хаоса борьба США против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится под угрозой. С одной стороны, Вашингтон стремится сохранить свой альянс со странами Залива, которые пытаются добиться сохранения своего обреченного на провал переходного соглашения. Как недавно заметил один из бывших сотрудников Минобороны США в журнале the Atlantic, когда принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Наиф Аль Сауд прибыл в марте в США, красная дорожка была постелена как надо.

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Тем не менее, с другой стороны, Вашингтон не может позволить себе дать хаосу в Йемене продолжаться в течение неопределенного времени, иначе боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользуются нестабильностью и беззаконием, как в случае с Сирией. Так, в докладе ООН от августа 2016 года утверждалось, что как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начали закрепляться в южных и восточных частях страны.

Основной вызов для Трампа состоит в том, чтобы примирить альянс, возглавляемый Саудовской Аравией с тем фактом, что поддерживаемое Эр-Риядом правительство Хади больше не обладает возможностью править. Поддерживая бесцельную операцию Саудовской Аравии — будь то словом или военный путем, — администрация Трампа лишь способствует укреплению интересов Ирана в стране, продлевая конфликт. Если Трамп хочет избавиться от боевиков в Йемене, ему необходимо найти способ заставить соперников по ближневосточной холодной войне договориться о новом правительстве.

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