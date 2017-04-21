Пятница, 21 Апреля 2017 года
15:19:57 МСК

Пикет против Путина согласовали потому, что «закон соблюден»

Политика

Калининградские организаторы акции «Надоел!» настроены сепаратистски

Мартовская акция сторонников Навального напротив мэрии Калининграда
Мартовская акция сторонников Навального напротив мэрии Калининграда

Калининград, 21 апреля 2017, 14:08 — REGNUM  В мэрии Калининграда, согласовавшей акцию протеста «Надоел!» против участия Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году, рекомендовали несогласным с таким решением обратиться в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела аналитики, мониторинга и по связям с общественностью мэрии Калининграда Владимир Абрамов.

«Закон соблюдён? Соблюдён. По-моему, Конституцию Российской Федерации ещё никто не отменял, — сказал Абрамов. — Не надо создавать проблем на ровном месте, — такова наша позиция. Если кто-то считает, что в данном случае мы нарушили закон, пусть подаёт в суд».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что накануне организаторы акции в Калининграде опубликовали письмо за подписью и.о. главы города Натальи Дмитриевой, в котором согласовано проведение пикета в воскресенье, 29 апреля, у Памятного знака землякам-космонавтам на проспекте Мира. В документе мэрии указана и заявленная цель пикетчиков — цитата — «Выражение несогласия с политикой местных властей и солидарности с Всероссийской акцией «Надоел!»

Чиновники проинформировали организатора акции о «норме предельной заполняемости территории — не более двух человек на один квадратный метр». По данным Абрамова, речь идёт о количестве не более 50 человек.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что акции, которую проводит «Открытая Россия», предшествовало открытие филиала этого движения в Калининграде. В число активистов, например, вошёл известный в Калининграде сепаратист, ранее судимый за экстремизм Александр Оршулевич из НКО «Балтийский авангард русского сопротивления», выступающего за переименования Калининград в Кёнигсберг, с уточнением, что «Кёнигсберг — это Европа, а Калининград — это Азия». Отметим также, что соорганизатор акции в блогосфере, некий Вадим Ищуков также позиционирует себя как «кёнигсбержец» (в частности, в соцсети «Вконтакте» в качестве своей аватарки он разместил флаг Восточной Пруссии, указав родной город — Кёнигсберг).

Открытие калининградской ячейки «Открытой России» состоялось сразу после т.н. «Димонстрации» — несанкционированной акции протеста сторонников Навального в центре Калининграда напротив мэрии. Одним из участников был предприниматель Юрий Тихомиров (он пришёл с кроссовками наперевес, как того просил Навальный), возглавивший затем отделение «Открытой России» в Калининграде.

Тогда член Общественной палаты Калининградской области Андрей Омельченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM дал прогноз о том, что незаконная акция необходима лишь для того, чтобы «Калининград прогремел на всю страну и, как следствие, был положительно решён вопрос о создании регионального штаба Навального в российском эксклаве».

Стоит уточнить, что Навальный и «Открытая Россия» тесно взаимосвязаны друг с другом. На минувшей неделе в эстонской столице прошла конференция «Открытой России», где было принято решение поддержать Навального в качестве кандидата на президентские выборы-2018.

Организаторы акции в Калининграде распространяют видеоролик, где манипулируют фактами, призывая жителей региона выступить против Путина.

В частности, авторы ролика сообщают, что калининградцам «надоели постоянные политически конфликты с соседями», намеренно не уточняя, что «политические конфликты» спровоцированы, прежде всего, руководством Литвы и Польши, а не России. Именно Варшава первой отменила льготное приграничное передвижение между жителями северных воеводств Польши и российской Калининградской области. Именно Варшава инициировала снос памятников советским воинам-освободителям Польши от фашизма. Президент Литвы же назвала Россию «террористическим государством», а до этого Литва арестовала калининградского военного пенсионера Юрия Меля и теперь судит по делу, не имеющему даже юридической состоятельности.

В данном ролике также утверждается, что калининградцам «надоела армия силовиков, БТРы, танки и военные учения прямо на улицах Калининграда». При этом, не указывается, что речь идет об антитеррористических мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности горожан в виду совсем не теоретических террористических угроз (буквально вчера в Калининграде был отменен традиционный велопробег, поскольку спецслужбы заявили о невозможности обеспечить его безопасность).

Также в ролике присутствуют нотки регионального сепаратизма, когда говорится о том, что «нам снова прислали губернатора из Москвы».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
Главное сегодня
NB!
21.04.17
Ленин побеждает в Эквадоре
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
21.04.17
Песков – о «преемнике Путина»: «Тут все предельно ясно»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
21.04.17
Дмитрий БуяновПерерождение капитализма: чудовищный космос, угрожающий уничтожением мира
ЭрфуртГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
21.04.17
«Эрдоган становится самым неприступным лидером Турции со времен Ататюрка»
ЛондонВеликобритания Политическая жизнь Турции Политика
NB!
21.04.17
Ленин — «не реликвия»: опрос
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Блеск и нищета: доходы таких разных волгоградских депутатов
ВолгоградРоссия Доходы госчиновников и депутатов в 2016 году Экономика
NB!
21.04.17
Песков о «переброске» техники к границе КНДР: Это не публичный вопрос
МоскваРоссия Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
21.04.17
В Хабаровске два человека погибли при нападении на приемную ФСБ
ХабаровскРоссия Нападения на сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
21.04.17
Минобороны РФ восстанавливает сеть полярных аэродромов в Арктике
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
21.04.17
Неуставные отношения в армии сократились на 37,6% — Шойгу
МоскваРоссия ЧП в армии Политика
NB!
21.04.17
Станислав СтремидловскийСША – Польша: памятник Сталину на улице Рузвельта
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
21.04.17
«Радуйтесь, что в Латвии есть политики, имеющие контакты в России»
РигаЛатвия Поиски «нелояльных» в Прибалтике Политика
NB!
21.04.17
Машина скорой помощи врезалась в остановку в Краснодаре
КраснодарРоссия ЧП с машинами «скорой помощи» Происшествия
NB!
21.04.17
Рейтинг Forbes: богатейшие люди, связанные с Новосибирской областью
НовосибирскРоссия Рейтинг журнала Forbes Экономика
NB!
21.04.17
ВЦИОМ: 63% граждан РФ считают необходимым захоронить тело Ленина
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Общество
NB!
21.04.17
Без брани и цифр: Госдума приняла закон об именах
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
21.04.17
Республиканцы и демократы США объединились против работы Exxon в России
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
21.04.17
Минстрой займется снижением ставок по ипотеке в Крыму
ЯлтаКрымРоссия Ипотечное кредитование Экономика
NB!
21.04.17
Украинский разведчик депортирован из Самары в ДНР
СамараРоссия Спецслужбы и шпионаж Политика
NB!
21.04.17
Госдума приняла закон о поэтапном переходе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
21.04.17
Лукашенко: «Когда ввели санкции, Россия поняла ценность Белоруссии»
МинскБелоруссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: активизировались бои под Донецком, стороны несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное