Шойгу назвал направления работы российской военной полиции в Сирии

Москва, , 13:13 — REGNUM

Охрана российских врачей на 92 выездных приемах и проведение 350 гуманитарных акций на территории Сирии обеспечены российскими подразделениями военной полиции, сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ сегодня, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу.

Российские подразделения военной полиции в Сирии обеспечили охрану на российских базах в Тартусе и в Латакии («Хмеймим») и пропускной режим.

«В Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили: охрану российских врачей на 92 выездных приемах мирных граждан, проведение 350 гуманитарных акций, сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами», — сообщил он.

Напомним, в конце декабря 2016 года Минобороны РФ сообщило, что в Сирию направлен батальон военной полиции: на авиабазу «Хмеймим» были отправлены военнослужащие батальонов специального назначения «Запад» и «Восток», дислоцированные в Чечне.

Российские подразделения направлены в Сирию для поддержаниея правопорядка и защиты гражданского населения от террористов.

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