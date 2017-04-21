Шойгу назвал направления работы российской военной полиции в Сирии
К настоящему времени российские подразделения обеспечили охрану российских врачей на 92 выездных приемах мирных граждан
Москва, 21 апреля 2017, 13:13 — REGNUM
Охрана российских врачей на 92 выездных приемах и проведение 350 гуманитарных акций на территории Сирии обеспечены российскими подразделениями военной полиции, сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ сегодня, 21 апреля, министр обороны Сергей Шойгу.
Российские подразделения военной полиции в Сирии обеспечили охрану на российских базах в Тартусе и в Латакии («Хмеймим») и пропускной режим.
«В Сирийской Арабской Республике подразделения военной полиции к настоящему времени обеспечили: охрану российских врачей на 92 выездных приемах мирных граждан, проведение 350 гуманитарных акций, сопровождение более 60 колонн с гуманитарными грузами», — сообщил он.
Напомним, в конце декабря 2016 года Минобороны РФ сообщило, что в Сирию направлен батальон военной полиции: на авиабазу «Хмеймим» были отправлены военнослужащие батальонов специального назначения «Запад» и «Восток», дислоцированные в Чечне.
Российские подразделения направлены в Сирию для поддержаниея правопорядка и защиты гражданского населения от террористов.
Читайте также: Бойцы военной полиции вернулись из Сирии в Россию
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чечни удостоился высшей награды военной полиции РФ
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.