Ярославские единороссы решат судьбу главы законодательного комитета думы

Ярославль, , 12:54 — REGNUM Фракция «Единая Россия» в Ярославской областной думе в понедельник, 24 апреля, рассмотрит вопрос об отставке главы комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Андрея Крутикова. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в думе.

В случае принятия положительного решения по отставке Крутикова этот вопрос попадет в повестку дня заседания комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту. Если комитет поддержит решение фракции, то, отставку Крутикова рассмотрит дума на пленарном заседании 25 апреля, и это будет «одним из первых вопросов» в повестке, добавил источник.

Андрей Крутиков в начале апреля был исключен из фракции «Единой России» в облдуме по инициативе спикера заксобрания Михаила Боровицкого. По информации ИА REGNUM, поводом для этого стала реакция Крутикова на поправки в избирательное законодательство, подготовленные областным избиркомом по просьбе врио губернатора Дмитрия Миронова.

Новый руководитель комитета облдумы по законодательству в случае отставки Крутикова будет назначен через месяц.

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