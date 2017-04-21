Грузия и Венгрия оформили ряд соглашений и меморандумов

Тбилиси, , 12:56 — REGNUM Грузия и Венгрия намерены и дальше усиливать и углублять сотрудничество, чему будут способствовать оформленные в Тбилиси соглашения, меморандумы и иные документы. По информации пресс-службы правительства Грузии, эти документы были подписаны руководителями соответствующих ведомств на расширенной встрече с делегацией Венгрии, которая состоялась 21 апреля в администрации правительства Грузии после встречи премьеров обеих стран в формате один на один.

Стороны заострили внимание на необходимости максимального использования потенциала, имеющегося в сфере торгово-экономических отношений, туризма, авиации, культуры, науки. В этой связи была отмечена деятельность венгерской авиакомпании Wizzair, которая осуществляет рейсы из Кутаисского аэропорта в страны Европы по доступным для населения Грузии ценам. После введения для граждан Грузии безвизового режима со странами Шенгенской зоны спрос на билеты этой авиакомпании существенно возрос. По информации грузинской стороны, за последние годы значительно выросло и число венгерских туристов в Грузии.

«Есть очень твердые основания для упрочения и углубления нашего сотрудничества, а также дальнейшего освоения экономического направления», — заявил на встрече премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Премьер Венгрии Виктор Урбан напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

После окончания встречи были подписаны следующие документы: «Соглашенние между министерством финансов Грузии и министерством экономики Венгрии о взаимном обмене статистическими данными по таможенным товарным операциям», «Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и устойчивого развития Грузии и министерством национальной экономики Венгрии», «Меморандум о поощрении инвестиций между министерством экономики и устойчивого развития Грузии и министерством национальной экономики Венгрии», «Совместная декларация о сотрудничестве в сфере европейских устремлений между министром внутренних дел Грузии и министром внутренних дел Венгрии», а также «Дополнительный протокол о внесении изменений в образовательные обменные программы между министерством оброазования и науки Грузии и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2017−2020 годы»

Делегация Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном прибыла в Тбилиси с официальным визитом 20 апреля вечером. В состав венгерской делегации также вошли министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, министр национальной экономики Михай Варга, министр человеческих ресурсов Золтан Балог, министр сельского хозяйства Шандор Фазекаш, госминистр по делам энергетики министерства национального развития Андраш Арадский и начальник кабинета премьер-министра Янош Наг.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Грузии принял коллегу из Венгрии

Читайте развитие сюжета: Виктор Орбан: Экономические отношения с Грузией нужно усилить