Премьер-министр Грузии принял коллегу из Венгрии
На встрече в формате один на один были рассмотрены вопросы политических отношений, торгово-экономического сотрудничества и интеграции с ЕС
Тбилиси, 21 апреля 2017, 12:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 апреля в администрации правительства Грузии принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который находится с официальным визитом в Тбилиси.
По информации пресс-службы правительства Грузии, главными темами беседы премьеров, которая прошла вначале в формате один на один, а затем продолжилась в расширенном формате, были вопросы политических отношений, торгово-экономического сотрудничества и интеграции Грузии с Евросоюзом.
Стороны отметили, что за прошедшие годы между Грузией и Венгрией сформировалось тесное и успешное сотрудничество по целому ряду направлений. Особое внимание было уделено инвестиционному направлению и тому высокому интересу, который венгерские компании проявляют к различным сферам и проектам в Грузии.
Премьер-министр Грузии назвал особенно успешным сотрудничество в сфере образования, благодаря которому грузинские студенты имеют возможность обучения в ведущих венгерских вузах.
Георгий Квирикашвили выразил венгерскому коллеге благодарность за поддержку, которую Венгрия оказывает Грузии на пути интеграции с Евросоюзом.
Виктор Орбан еще раз подтвердил грузинскому премьеру поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Делегация Венгрии прибыла в Тбилиси с официальным визитом 20 апреля вечером.
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