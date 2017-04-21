Премьер-министр Грузии принял коллегу из Венгрии

Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 21 апреля в администрации правительства Грузии принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который находится с официальным визитом в Тбилиси.

По информации пресс-службы правительства Грузии, главными темами беседы премьеров, которая прошла вначале в формате один на один, а затем продолжилась в расширенном формате, были вопросы политических отношений, торгово-экономического сотрудничества и интеграции Грузии с Евросоюзом.

Стороны отметили, что за прошедшие годы между Грузией и Венгрией сформировалось тесное и успешное сотрудничество по целому ряду направлений. Особое внимание было уделено инвестиционному направлению и тому высокому интересу, который венгерские компании проявляют к различным сферам и проектам в Грузии.

Премьер-министр Грузии назвал особенно успешным сотрудничество в сфере образования, благодаря которому грузинские студенты имеют возможность обучения в ведущих венгерских вузах.

Георгий Квирикашвили выразил венгерскому коллеге благодарность за поддержку, которую Венгрия оказывает Грузии на пути интеграции с Евросоюзом.

Виктор Орбан еще раз подтвердил грузинскому премьеру поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Делегация Венгрии прибыла в Тбилиси с официальным визитом 20 апреля вечером.

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