Эво Моралес: Империя хочет показательно наказать антиимпериалистов

Ла-Пас, , 12:53 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес 20 апреля заявил, что у «империи» есть план по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который был конституционно избран венесуэльским народом, и это будет предупреждением другим антиимпериалистическим правительствам, сообщат LaInfo.es.

Моралес считает, что политическая и социальная дестабилизация в Венесуэле послужит поводом для вторжения в страну и захвата ее природных ресурсов.

«Любой внутренний заговор или внешнее вмешательство осуществляется только, чтобы захватить венесуэльскую нефть», — написал политик на своей странице в Twitter.

Напомним, что президент Боливии неоднократно осуждал попытки дестабилизации Венесуэлы и открыто выражал свою поддержку правительству Николаса Мадуро.

Между тем в последние три недели венесуэльская оппозиция организует акции протеста, заканчивающиеся провокациями и столкновениями с силами охраны правопорядка. Вандализм и эскалация насилия уже не раз были осуждены левыми правительствами региона и расценены как попытка подорвать правительство президента Мадуро.

При этом президент Венесуэлы неоднократно предлагал лидерам оппозиции сесть за стол переговоров и даже обозначил свою готовность провести внеочередные всеобщие выборы парламента и президента страны. Однако оппозиция заявила, что будет продолжать протесты, в результате которых уже погибли, по меньшей мере, 8 человек.