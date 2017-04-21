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В Венесуэле продолжаются манифестации оппозиции

Политика

Оппозиционные силы сообщили, что останутся на улицах

Каракас, 21 апреля 2017, 08:08 — REGNUM  Группы из нескольких сотен противников венесуэльского правительства 20 апреля столкнулись с силами безопасности в разных районах восточной Каракаса, после того, как несколько их попыток добраться до центра города были предотвращены полицией с применением слезоточивого газа и резиновых пуль, передает информационное агентство EFE.

Тысячи протестующих, хотя и в меньшем количестве, чем 19 апреля, опять собрались в 26 точках Каракаса, чтобы попытаться подойти к офису уполномоченного по правам человека в Венесуэле с просьбой о поддержке инициативы парламента о снятии с должностей семи судей Верховного суда, которых оппозиция обвиняет в реализации госпереворота и нарушении Конституции.

По данным EFE, подразделениям Боливарианской национальной гвардии (военной полиции Венесуэлы) и Национальной полиции, рассредоточенным в восточной и западной части Каракаса, пришлось задействовать слезоточивый газ и резиновые пули против манифестантов.

В районах Альтамира, Чакао и Чакаито восточной части Каракаса группы протестующих столкнулись с силами безопасности, а затем переместились в зону, известную как Лас Мерседес, откуда попытались получить доступ к шоссе Франциско Фахардо, главной дорожной артерии города. В районе этого шоссе также оказался оппозиционер и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Позднее также сообщалось о столкновениях с органами охраны правопорядка в этом районе.

В районе Чакаито Лилиан Тинтори, жена отбывающего тюремный срок оппозиционера Леопольдо Лопеса, основателя партии Народной воли, с группой демонстрантов попыталась пройти к офису омбудсмена по правам человека и, как сообщается, пострадала от слезоточивого газа. Из этого же района Тинтори призывала президента Венесуэлы Николаса Мадуро «отдать приказ» о прекращении «репрессий».

В соседнем районе Эль-Росаль обнаженный юноша забрался на крышу бронемашины полиции и пытался говорить с полицейскими, которые силой сняли его со своего транспорта. Позднее по социальным сетям распространялась фотография, где молодой человек показан с ранениями дроби на спине.

Сразу после 17.00 по местному времени (00.00 по московскому времени) небольшая группа демонстрантов столкнулась с бойцами национальной гвардии и полиции в районе Эль-Розаль, в то время как другая группа манифестантов собралась на площади Франсиа де Альтамира, одном из ключевых мест сбора в Каракасе противников правительства Мадуро и курса Чавеса.

Все оппозиционные силы, входящие в состав коалиции Круглый стол демократического единства, 20 апреля сообщили, что будут оставаться на улицах, однако до сих пор не объявили дат новой мобилизации.

В отличие от демонстраций 19 апреля, 20 числа на улицах столицы не было организованных групп сторонников правительства.

Напомним, что массовые акции протеста оппозиции в Венесуэле продолжаются с начала апреля на фоне острого политического кризиса, причиной которого стал конфликт парламента страны, где большинство голосов сосредоточилось в руках правых партий, и правительства во главе с президентом Мадуро, продолжающим политический и экономический курс лидера Боливарианской революции Уго Чавеса. Поводом к массовым акциям протеста и беспорядкам стало решение Верховного суда страны взять на себя полномочия парламента, которое позднее было отменено.

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Политический кризис в Венесуэле
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