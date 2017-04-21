Виновными в утечке данных бундестага могут быть сотрудники канцелярии

Берлин, , 07:58 — REGNUM Генеральная прокуратура Берлина проводит расследование по делу разоблачения виновных в утечке секретной информации WikiLeaks.

Под прицелом не только члены бундестага, но сотрудники Ведомства федерального канцлера, сообщает Der Spiegel.

Подозрений в адрес конкретных сотрудников ведомства нет.

Речь идет об измене, так как инсайдер слил НКО WikiLeaks секретную информацию из документов комитета бундестага, занимающийся расследованием масштабной слежки Агентства национальной безопасности США.

Председатель комитета Патрик Сенсбург приветствует расследование Генеральной прокуратуры, отмечая, что следует брать под прицел только депутатов, но также и представителей исполнительной власти.

В декабре 2016 года на сайте WikiLeaks появилась секретная информация, хранившаяся на сервере бундестага. В ней содержалась информация о ходе расследования американской слежки за ФРГ со стороны Агентства национальной безопасности США.