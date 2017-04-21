На Украине рядом с Крымом пройдут антитеррористические учения

Киев, , 07:53 — REGNUM

В Геническом районе Херсонской области, граничащей с Крымом, пройдут антитеррористические учения СБУ 21 апреля, заявила руководитель пресс-службы херсонского главного управления СБУ Виктория Шакула, передает УНИАН.

По ее словам, учения пройдут под контролем Координационной группы Антитеррористического центра при управлении СБУ в Херсонской области.

Шакула отметила, что антитеррористические учения проходят в плановом порядке.

Также начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпонгранслужбы Украины Неля Доценко заявила, что во время учений контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» будет работать в прежнем режиме.

Напомним, Генический район Херсонской области граничит на юге с Джанкойским и Ленинским районами Крыма, на границе действуют три КПВВ — «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2014 года в Крыму прошел референдум о самоопределении республики. По результатам референдума большинство жителей полуострова проголосовали за отделение от Украины и присоединение к России.

В свою очередь, Киев не признал результаты референдума, назвав его незаконным, и заявил об «оккупации» полуострова Российской Федерацией.

Запад поддержал Украину, заявив, что Россия нарушает права человека на полуострове, и потребовав, чтобы Российская Федерация «прекратила оккупацию украинской территории».

Тем не менее, не все в Европе согласны с таким мнением. Так, лорд Великобритании Ричард Бэлф заявил, что Крым является исторической частью России.

В ответе на просьбу украинского посольства в Соединенном Королевстве объяснить свои слова Бэлф подтвердил, что считает Крым территорией Российской Федерации.

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