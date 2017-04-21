CNN: ФБР ограничивает контакты со СМИ из-за утечек

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США хочет ограничить контакты своих сотрудников с представителями СМИ на фоне споров по поводу предполагаемых утечек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей бюро.

«ФБР пересматривает свою политику в отношении средств массовой информации (СМИ), ограничивая контакты между своими сотрудниками и журналистами на фоне споров по поводу предполагаемых утечек», — говорится в сообщении.

Источники телеканала уточнили, что новая стратегия взаимодействия ФБР со СМИ была представлена «на этой неделе» на конференции в Вашингтоне, в которой приняли участие представители региональных подразделений бюро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение 2016 года в США было зафиксировано 37 случаев утечки секретной информации, в то время как годом ранее их число составляло лишь 18.

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