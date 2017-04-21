Глава МИД Германии посетил отвоеванные у террористов земли Ирака

Берлин, , 07:32 — REGNUM Габриэль Зигмар — первый высокопоставленный политик ФРГ, посетивший отвоеванные у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) земли на севере Ирака, сообщает Die Politikschau.

20 апреля политик приехал с официальным визитом в разрушенный город Башика в 15 километрах от Мосула.

Город находился под контролем боевиков с июня 2014 по ноябрь 2016 года.

«Я испытывал полнейший шок после увиденного», — отмечает министр. Политику показали минный пояс длиной в 50 километров, благодаря которому боевики контролировали территорию.

Немецкий политик встретился с представителем курдов на севере страны и передал властям миноискатели и другое оборудование в целях предотвращения терактов, защиты и восстановления территории на сумму более одного миллиона евро.

В рамках поездки Зигмар встретился с президентом Иракского Курдистана Масудом Бразани в целях обсудить ряд тем по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).