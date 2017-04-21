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Ахмадинежад и его соратник не допущены к выборам

Политика

Окончательный список кандидатов на высший руководящий пост страны будет объявлен 27 апреля

Тегеран, 21 апреля 2017, 07:23 — REGNUM  Экс-лидера Ирана Махмуд Ахмадинежад, возглавлявший страну с 2005 по 2013 г, не допущен в качестве кандидата для участия в выборах главы государства. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

«Ахмадинежад к выборам допущен не был, — говорится в сообщении. — Аналогичное решение контролируемый правительством Совет стражей конституции принял в отношении его соратника Хамида Багхаи».

До выборов президента Исламской республики на данный момент допущены шесть кандидатов, среди которых находятся один из лидеров консервативного лагеря Эбрахим Раиси и нынешний президент Хасан Роухани.

Окончательный список кандидатов на высший руководящий пост страны будет объявлен 27 апреля. Среди желающих занять президентское кресло 137 женщин и 1499 мужчин.

Официально избирательная кампания в Иране начнется 28 апреля. Выборы пройдут 19 мая. Главой государства станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из претендентов, состоится второй тур выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля бывший глава Ирана Махмуд Ахмадинежад выставил свою кандидатуру на президентские выборы в Иране, которые должны пройти в мае. Данный шаг политика был расценен как вызов авторитету верховного лидера Ирана аятолле Али Хаменеи, который приказал ему не выставлять свою кандидатуру.

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Внутренняя политика Ирана
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