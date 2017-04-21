‍Киев обвинил Москву в нарушении международного права из-за форума в Ялте

Киев, , 07:23 — REGNUM

Нота протеста направлена Москве в связи с проведением «Ялтинского международного экономического форума» в Крыму, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Министерством иностранных дел Украины нотой выражен решительный протест РФ в связи с проведением 20−22 апреля 2017 г. так называемого «Ялтинского международного экономического форума» на временно оккупированной РФ территории Украинской Автономной Республики Крым и г. Севастополь», — сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия «нарушает суверенитет Украины», а также «нормы международного права». Киев потребовал у Москвы «принятия неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины».

Украинский МИД призвал Москву «неукоснительно соблюдать нормы международного права». По мнению Киева, Россия не может проводить в Крыму официальные мероприятия, потому что Украина считает Крым своей территорией.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%.

Несмотря на это, Киев продолжает называть Крым и Севастополь «оккупированными территориями», апеллируя к «международному праву».

При этом сам Киев нарушает взятые на себя обязательства по минским соглашениям, кроме того, со стороны ВСУ каждые сутки фиксируется нарушение режима прекращения огня, продолжается обстрел территорий Донбасса, в результате которого погибают мирные жители.

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