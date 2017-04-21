Радио REGNUM: первый выпуск за 21 апреля
Радио REGNUM
Москва, 21 апреля 2017, 08:00 — REGNUM
- ОЗХО отклонила инициативу РФ и Ирана по расследованию газовой атаки в Сирии;
- Военные США на учениях будут стрелять по макетам российских танков;
- Путин указал единственный способ назвать своего преемника;
- Законопроект о перезахоронении Ленина внесен в Госдуму;
- В Екатеринбурге пропала церковь XVIII века.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/279
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 20 апреля
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