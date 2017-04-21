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Эрдоган: Негативный настрой ЕС помог мне выиграть

Политика

Перед проведением референдума некоторые правительства запретили публичные выступления турецких политиков в своих странах, что вызвало волну недовольства в Анкаре

Роджеп Эрдоган
R4BIA.com
Роджеп Эрдоган

Анкара, 21 апреля 2017, 06:31 — REGNUM  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил голоса турок, поддержавших его на референдуме в странах ЕС, сообщает Der Focus.

С 27 марта по 9 апреля турки, проживающие в странах Евросоюза, могли принять участие в голосовании за проведение конституционной реформы в Турции.

Перед проведением референдума некоторые правительства запретили публичные выступления турецких политиков в своих странах, что вызвало волну недовольства в Анкаре. Несмотря на это, большой процент голосовавших «выбрал Эрдогана».

«Смотрите, чего они хотели добиться и что произошло? — обращается президент в своем выступлении к народу Турции. — С принуждением и насилием никто не сможет выразить свою волю, значит, выбор турок в этих странах был осознанным».

Эрдоган сослался на процентное соотношение своих сторонников и противников в Германии, Нидерландах и Австрии, где большинство проголосовало за проведение реформы: 63%, 71% и 73% соответственно.

«Результаты голосования сделали сумасшедшими политиков ЕС, потому что сами они желали другого исхода, однако их негативный настрой помог мне выиграть», — добавляет президент.

16 апреля в Турции прошел референдум, в результате которого страна становится президентской республикой, полномочия президент расширяются, а в конституцию вводится 18 поправок.

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