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Избирком Сербии утвердил победу Александра Вучича на президентских выборах

Политика

Александр Вучич одержал победу в первом туре президентских выборов в Сербии, набрав более 55% голосов

Белград, 21 апреля 2017, 06:22 — REGNUM  

Республиканская избирательная комиссия Сербии огласила окончательные итоги выборов президента страны, состоявшихся 2 апреля, победу на которых одержал лидер Сербской прогрессивной партии, действующий премьер-министр Александр Вучич.

Согласно опубликованным данным, Александр Вучич набрал 55,08% голосов. Всего за него проголосовали 2 012 788 избирателей.

Второе место занял экс-омбудсмен Саша Янкович, набравший 16,36% голосов. На третьем месте с 9,43% — комик Лука Максимович, баллотировавшийся под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Экс-председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич набрал 5,66% голосов, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель — 4,48%.

Всего на пост президента Сербии баллотировались одиннадцать кандидатов. Остальные претенденты набрали менее 3%.

Полномочия действующего президента Сербии Томислава Николича истекают 31 мая. Дата инаугурации нового главы государства пока не объявлена.

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Тем в временем в Белграде и других города Сербии уже третью неделю продолжаются акции протеста студентов и молодёжи против итогов президентских выборов. Демонстранты выходят на улицу ежедневно, несмотря на похолодание и дожди в сербской столице.

Первоначально в числе требований протестующих была смена руководства Республиканской избирательной комиссии, отставка председателя парламента, руководства Регулирующего органа по электронным СМИ и гостелерадиокомпании РТС. Однако позднее требованием стала «полная смена власти в стране». Поддержку протестующим выразили профсоюзы полиции, военнослужащих и работников образования.

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